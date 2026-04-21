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Tea Biscuit History: दुनिया में कैसे शुरू हुआ चाय के साथ ब्रेड-बिस्कुट का रिवाज, जानें भारत को कैसे लगी इसकी आदत?
Tea Biscuit History: चाय के साथ बिस्किट डुबोकर खाने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी. आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास और भारत में कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?
Tea Biscuit History: दशकों से हम सभी चाय में बिस्किट डुबोकर खाते आए हैं. लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है. ब्रिटिश कुलीन परिवारों के ड्राइंग रूम से लेकर भारत के भीड़भाड़ वाले रेलवे प्लेटफार्म तक चाय के साथ ब्रेड और बिस्किट का मेल सिर्फ एक संयोग नहीं था. आइए जानते हैं कि भारत को यह आदत कैसे लगी.
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Published at : 21 Apr 2026 06:14 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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