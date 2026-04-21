यह परंपरा 19वीं सदी में ब्रिटेन में शुरू हुई थी. बेडफोर्ड की डचेस अन्ना ने भोजन के बीच में भूख मिटाने के लिए चाय के साथ शाम के हल्के नाश्ते की शुरुआत की थी. जल्द ही यह आदत ब्रिटिश लोगों के बीच में फैल गई थी.