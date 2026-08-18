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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशिक्षा मंत्री ने लगाई लताड़ तो एक्शन में आया NTA, उठाए ये बड़े कदम

शिक्षा मंत्री ने लगाई लताड़ तो एक्शन में आया NTA, उठाए ये बड़े कदम

एनटीए ने कहा, एग्जामिनेशन टीम से 600 एक्सपर्ट्स को हटाकर नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया. एग्जामिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी को मजबूत करने के लिए चार-लेवल का क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 18 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार (18 अगस्त) को एनटीए के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि परीक्षाओं को आसानी से कराने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और उससे जुड़ी इंफ़्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं तैयार की जानी चाहिए. शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद, NTA के DG ने NTA की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया.

एनटीए ने कहा, एग्जामिनेशन टीम में बदलाव किया गया है, जिसमें 600 एक्सपर्ट्स को हटाकर नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया. एग्जामिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी को मजबूत करने के लिए चार-लेवल का क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. अगले दो से तीन हफ्तों में 20-25 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. आगे के इंडक्शन प्लान का भी रिव्यू किया गया. साथ ही NTA के ऑफिसों को युद्ध स्तर पर नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जहां CISF टीमों के साथ सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा.

17 अगस्त को भी की थी हाई-लेवल मीटिंग

इससे पहले सोमवार (17 अगस्त) को भी प्रह्लाद जोशी ने एनटीए के कामकाज का रिव्यू करने के लिए हाई-लेवल मीटिंग की थी. उन्होंने सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया था. कहा कि कि एजेंसी को एग्जाम सिस्टम के हर चरण की समीक्षा करने, किसी भी कमी की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए उपायों पर एक रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद रहे थे.

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50 से ज्यादा कर्मचारी हटाए -  NTA 

सोमवार को हुई मीटिंग में एनटीए ने यह भी बताया कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है.  साथ ही 10 नए प्रोफेशनल्स पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नियुक्तियां की जा रही हैं. इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, मनोमिति, प्रश्न-पत्र डिजाइन और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से डोमेन विशेषज्ञों को लाया जा रहा है.

एनटीए की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं, जब रविवार (16 अगस्त) को एजेंसी ने प्रश्नपत्रों में गड़बड़ी मिलने के बाद अंग्रेजी, समाजशास्त्र और कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया था. इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर टेस्टिंग एजेंसी की आलोचना और बढ़ गई थी.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 18 Aug 2026 09:17 PM (IST)
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