हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIce Without Refrigerators: 300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?

Ice Without Refrigerators: जब दुनिया में फ्रीजर जैसी चीज नहीं थी तब भी लोग आइसक्रीम और ठंडी ड्रिंक का आनंद लेते थे. आइए जानते हैं कैसे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Jan 2026 06:41 PM (IST)
Ice Without Refrigerators: आज यह काफी अजीब लग सकता है लेकिन बिजली और रेफ्रिजरेटर से सदियों पहले इंसानों ने बर्फ बनाने और उसे सुरक्षित रखने की कला में महारत हासिल कर ली थी. रेगिस्तान से लेकर ट्रॉपिकल रीजन तक लोग ठंडी ड्रिंक और आइसक्रीम जैसी चीजों का आनंद लेने के लिए प्राकृतिक मौसम की स्थिति और रसायन विज्ञान पर काफी ज्यादा निर्भर थे. आइए जानते हैं कि फ्रीजर के आने से पहले लोग बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे.

प्राचीन फारस के झुलसा देने वाले रेगिस्तान में याखचल नाम के एक विशाल गुंबद के आकार की संरचना का इस्तेमाल बर्फ बनाने और स्टोर करने के लिए किया जाता था. मिट्टी, रेत, राख, अंडे की सफेदी और जानवरों के बालों से बनी मोटी इंसुलेटेड दीवारों के साथ यह संरचनाएं ज्यादा गर्मी में भी ठंडी रहती थीं. अंदर रखा पानी ठंडी रेगिस्तानी हवा और इवेपरेशन की वजह से रात भर जम जाता था.
लोगों ने पाया कि नमक या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को बर्फ के साथ मिलाने से फ्रीजिंग प्वाइंट कम हो जाता है. इससे मिश्रण काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है. भारत में मुगल काल के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल कुल्फी बनाने के लिए किया जाता था. दूध के मिश्रण को धातु के सांचों में डाला जाता था और नमकीन बर्फ से घेर दिया जाता था.
Published at : 24 Jan 2026 06:41 PM (IST)
