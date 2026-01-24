प्राचीन फारस के झुलसा देने वाले रेगिस्तान में याखचल नाम के एक विशाल गुंबद के आकार की संरचना का इस्तेमाल बर्फ बनाने और स्टोर करने के लिए किया जाता था. मिट्टी, रेत, राख, अंडे की सफेदी और जानवरों के बालों से बनी मोटी इंसुलेटेड दीवारों के साथ यह संरचनाएं ज्यादा गर्मी में भी ठंडी रहती थीं. अंदर रखा पानी ठंडी रेगिस्तानी हवा और इवेपरेशन की वजह से रात भर जम जाता था.