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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBikaner: दिन में छाया अंधेरा! बीकानेर में धूल के तूफान की ‘दीवार’ ने मचाई दहशत, वीडियो देख सहमे लोग

Bikaner: दिन में छाया अंधेरा! बीकानेर में धूल के तूफान की ‘दीवार’ ने मचाई दहशत, वीडियो देख सहमे लोग

Viral video: मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी-तूफान की चेतावनी दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कई इलाकों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 30 May 2026 08:24 PM (IST)
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राजस्थान के बीकानेर में शनिवार दोपहर ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए. देखते ही देखते आसमान पर धूल का एक विशाल गुबार छा गया और दिन के उजाले में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे पीली धूल की एक दीवार तेजी से शहर की ओर बढ़ती है, मानो कोई तूफान नहीं बल्कि तबाही का संकेत हो. इस डरावने नजारे ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई दहशत

इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे वीडियो में पूरा शहर धूल की मोटी चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है. विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया. गाड़ियां धीरे-धीरे रेंगती नजर आईं, जबकि कई लोग बीच रास्ते में ही रुक गए. इस अचानक आए धूल भरे तूफान ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया. ये नजारा राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखने को मिला खासकर उन जगहों पर जहां रेतीले मैदान और मिट्टी ज्यादा है.

बाजारों में मची अफरा-तफरी

जैसे ही तूफान ने रफ्तार पकड़ी, बाजारों में अफरा-तफरी मच गई. दुकानदारों ने जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दीं, वहीं राह चलते लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ों की डालियां टूट गईं और बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई. पूरा शहर कुछ देर के लिए जैसे थम सा गया. कोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर और अजमेर को लेकर भी सरकार ने अलर्ट दिया है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है.

मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी-तूफान की चेतावनी दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कई इलाकों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है. आने वाले 4-5 दिनों तक ऐसा मौसम बना रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये तो प्रलय जैसा नजारा

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसे “एपोकैलिप्स” जैसा दृश्य बताया. एक यूजर ने लिखा, “ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का सीन हो.” वहीं दूसरे ने कहा, “दिन में रात हो गई.” कई लोगों ने डर जाहिर करते हुए कहा कि यह नजारा वाकई डराने वाला है. कुल मिलाकर, बीकानेर का यह धूल भरा तूफान अब सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 30 May 2026 08:24 PM (IST)
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