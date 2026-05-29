काफी लोग मानते हैं कि सांस लेने की समस्या सिर्फ एवरेस्ट की चोटी के पास ही शुरू होती है. लेकिन असल में इसका असर काफी पहले शुरू हो जाता है. 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच हवा काफी पतली हो जाती है. ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सर दर्द, चक्कर आना, थकान और थोड़ी सी भी हलचल करने पर सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं.