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International Everest Day: एवरेस्ट पर कितनी ऊंचाई पर जाने पर फूलने लगती है सांस, कहां पर है डेथ जोन?
International Everest Day: एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से पहले एक डेथ जोन आता है. आइए जानते हैं कि क्यों है यह खतरनाक और यह कितनी ऊंचाई पर आता है.
International Everest Day: हर साल 29 मई को दुनिया एवरेस्ट दिवस मनाती है. अब तक कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है. लेकिन यह काफी कम लोग जानते हैं कि चोटी पर पहुंचने से काफी पहले ही पर्वतारोहियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. 8000 मीटर से ऊपर एक डेथ जोन है जहां ऑक्सीजन का स्तर इतनी तेजी से गिर जाता है कि इंसान का शरीर धीरे-धीरे काम करना बंद करने लगता है. आइए जानते हैं इस डेथ जोन के बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 29 May 2026 06:41 PM (IST)
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नयनिमा बासु
Opinion