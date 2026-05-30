नारियल के अंदर कहां से आता है इतना साफ और मीठा पानी, आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक प्रोसेस

इस खींचे गए पानी को पेड़ के तने में मौजूद जाइलम नाम के विशेष टिश्यू (ऊतक) ऊपर की तरफ ले जाते हैं. यह पानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर मौजूद नारियल के फलों तक पहुंचता है और धीरे-धीरे उसके अंदर इकट्ठा होने लगता है.