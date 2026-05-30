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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनारियल के अंदर कहां से आता है इतना साफ और मीठा पानी, आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक प्रोसेस

नारियल के अंदर कहां से आता है इतना साफ और मीठा पानी, आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक प्रोसेस

गर्मियों में सबका पसंदीदा नारियल पानी असल में एक खास प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता है. लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े और मजबूत फल के अंदर पानी आता कहां से है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 May 2026 06:48 AM (IST)
गर्मियों में सबका पसंदीदा नारियल पानी असल में एक खास प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता है. लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े और मजबूत फल के अंदर पानी आता कहां से है.

चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत पाने के लिए सड़क किनारे बिकने वाला नारियल पानी सबसे बेहतरीन और सेहतमंद विकल्प माना जाता है. इसे पीते ही शरीर में तुरंत ताजगी और ऊर्जा का अहसास होने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी शांत दिमाग से यह सोचा है कि चारों तरफ से पूरी तरह कड़े छिलके से बंद इस फल के भीतर इतना साफ और हल्का मीठा पानी कहां से आ जाता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि पेड़ के भीतर चलने वाली एक बेहद अनूठी और जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया है.

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नारियल के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और उनके फल सबसे ऊपरी हिस्से पर लगते हैं. इस ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पेड़ की जड़ें जमीन के काफी नीचे से नमी और जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं.
नारियल के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और उनके फल सबसे ऊपरी हिस्से पर लगते हैं. इस ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पेड़ की जड़ें जमीन के काफी नीचे से नमी और जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं.
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इस खींचे गए पानी को पेड़ के तने में मौजूद जाइलम नाम के विशेष टिश्यू (ऊतक) ऊपर की तरफ ले जाते हैं. यह पानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर मौजूद नारियल के फलों तक पहुंचता है और धीरे-धीरे उसके अंदर इकट्ठा होने लगता है.
इस खींचे गए पानी को पेड़ के तने में मौजूद जाइलम नाम के विशेष टिश्यू (ऊतक) ऊपर की तरफ ले जाते हैं. यह पानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर मौजूद नारियल के फलों तक पहुंचता है और धीरे-धीरे उसके अंदर इकट्ठा होने लगता है.
Published at : 30 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Coconut Water Source Of Water In Coconut How Coconut Cream Is Formed

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