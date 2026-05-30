वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कितने किलो का, जानें सबसे भारी बल्ले से कौन खेलता था?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल प्लेऑफ में 19 छक्के जड़े।

15 साल के वैभव 1.15-1.18 किलो के बल्ले का इस्तेमाल करते हैं।

भारी बल्ले से छक्के लगाने में मदद मिलती है।

क्रिकेट में लांस क्लूसनर ने 1.53 किलो का बल्ला चलाया।

Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल प्लेऑफ में अपनी शानदार छक्के लगाने की कला की वजह से चर्चा का एक बड़ा विषय बन चुके हैं. जहां कई बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी नॉकआउट स्टेज में अपना दबदबा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे वहीं इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक ही आईपीएल प्लेऑफ सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया. एलिमिनेटर और क्वालिफायर दो मैचों में वैभव ने कुल 19 छक्के जड़े. इसी बीच आइए जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जिस बल्ले का इस्तेमाल करते हैं उसका वजन कितना है. साथ ही यह भी कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे भारी बल्ले का इस्तेमाल किस क्रिकेटर ने किया था.

वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का वजन

वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 1.15 किलो से 1.18 किलो वजन वाले बल्ले से खेलते हैं. उनके कोच मनीष झा के मुताबिक वैभव ने शुरुआत में 1100 ग्राम के हल्के बल्ले से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. लेकिन जैसे-जैसे उनका पावर गेम बेहतर होता गया उन्होंने ज्यादा जोरदार शॉट लगाने के लिए एक भारी और बड़े प्रोफाइल वाले बल्ले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

वैभव भारी बल्ले का इस्तेमाल क्यों करते हैं?

सिर्फ 15 साल के होने के बावजूद वैभव अपनी उम्र के कई दूसरे युवा क्रिकेटरों के मुकाबले काफी भारी बल्ले का इस्तेमाल करते हैं. उनके बल्ले का वजन उन्हें ऊंचे शॉट खेलते समय जबरदस्त ताकत पैदा करने और आसानी से बाउंड्री पार करने में मदद करता है.

कोचों का यह मानना है कि बल्ले का अतिरिक्त वजन उन्हें गेंद में ज्यादा मोमेंटम डालने में मदद करता है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली पूरी तरह से सही टाइमिंग और बल्ले की तेज रफ्तार के मेल पर निर्भर करती है.

क्रिकेट के इतिहास में सबसे भारी बल्ले का इस्तेमाल

क्रिकेट के इतिहास में सबसे भारी बल्ले का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूसनर के नाम है. बताया जाता है कि उनके बल्ले का वजन 1.53 किलो था. यह खिलाड़ी 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग के लिए जाने जाते थे. उनके काफी ज्यादा भारी बैट ने उन्हें गेंदबाजों पर हावी होने में मदद की.

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सचिन तेंदुलकर भी भारी बैट पसंद करते थे

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे करियर के दौरान काफी भारी बल्ले का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे. ऐसा कहा जाता है कि उनके बल्ले का वजन 1.47 किलो से 1.51 किलो के बीच होता था. सचिन की यह पसंद और भी ज्यादा कमाल की इस वजह से थी क्योंकि अपने करियर के आखिरी दौर में टेनिस एल्बो की चोट से जूझने के बावजूद उन्होंने भारी बल्ले का इस्तेमाल जारी रखा.

क्रिस गेल और सहवाग के बल्ले

वेस्टइंडीज के सुपरस्टार क्रिस गेल लगभग 1.36 किलो वजन वाले बैट का इस्तेमाल करते थे. उनका भारी बैट उनके शानदार बैटिंग स्टाइल के लिए एकदम सही था. इसी तरह भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी लगभग 1.35 किलो वजन वाला भारी बल्ला इस्तेमाल करते थे.

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