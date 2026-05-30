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एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
Sun Science: अगर 1 दिन के लिए भी सूरज गायब हो जाए तो पृथ्वी को एक वैश्विक संकट का सामना करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि ऐसे समय में इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे.
Sun Science: अगर सूरज सिर्फ एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो पृथ्वी तुरंत नहीं जमेगी. लेकिन इंसानियत को ऐसे वैश्विक संकट का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. कुछ ही मिनट में पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा, तापमान तेजी से गिरने लगेगा और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी. आइए जानते हैं कि इस स्थिति में इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे.
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Published at : 30 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :Earth Darkness Sun Science
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