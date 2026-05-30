एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?

क्योंकि चांद सिर्फ सूरज की रोशनी को ही दिखाता है इस वजह से सूरज के गायब होते ही वह भी दिखना बंद हो जाएगा. रात का आसमान चाहे वह कितना भी रोशन क्यों ना हो एकदम काला हो जाएगा.