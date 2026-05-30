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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?

एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?

Sun Science: अगर 1 दिन के लिए भी सूरज गायब हो जाए तो पृथ्वी को एक वैश्विक संकट का सामना करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि ऐसे समय में इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 May 2026 07:06 PM (IST)
Sun Science: अगर 1 दिन के लिए भी सूरज गायब हो जाए तो पृथ्वी को एक वैश्विक संकट का सामना करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि ऐसे समय में इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे.

Sun Science: अगर सूरज सिर्फ एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो पृथ्वी तुरंत नहीं जमेगी. लेकिन इंसानियत को ऐसे वैश्विक संकट का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. कुछ ही मिनट में पूरा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा, तापमान तेजी से गिरने लगेगा और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी. आइए जानते हैं कि इस स्थिति में इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे.

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सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं. तब तक सब कुछ सामान्य ही दिखेगा. उसके बाद पूरा ग्रह अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा.
सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं. तब तक सब कुछ सामान्य ही दिखेगा. उसके बाद पूरा ग्रह अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा.
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क्योंकि चांद सिर्फ सूरज की रोशनी को ही दिखाता है इस वजह से सूरज के गायब होते ही वह भी दिखना बंद हो जाएगा. रात का आसमान चाहे वह कितना भी रोशन क्यों ना हो एकदम काला हो जाएगा.
क्योंकि चांद सिर्फ सूरज की रोशनी को ही दिखाता है इस वजह से सूरज के गायब होते ही वह भी दिखना बंद हो जाएगा. रात का आसमान चाहे वह कितना भी रोशन क्यों ना हो एकदम काला हो जाएगा.
Published at : 30 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Earth Darkness Sun Science

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