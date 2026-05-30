बारिश के कारण रद्द हुआ IPL 2026 का फाइनल, तो RCB या GT में किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम

आईपीएल 2026 के फाइनल में 31 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें मैदान पर होंगी. मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के करीब आने के साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो फिर बेंगलुरु या गुजरात में से किसे ट्रॉफी दी जाएगी? यहां आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा.

फाइनल के लिए है रिजर्व डे

बता दें कि फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है. अगर बारिश के कारण मुकाबला तय दिन यानी रविवार को नहीं हो पाता है, तो मैच को अगले दिन यानी सोमवार को कराया जाएगा. अगर मैच रिजर्व डे पर भी नहीं हो पाता है, तो फिर इसे रद्द माना जाएगा. नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मुकाबला होना जरूरी है.

मैच रद्द होने पर किसे मिलेगी ट्रॉफी?

मुकाबला रद्द होने की स्थिति में प्वाइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहने वाली टीम को ट्रॉफी सौंप दी जाएगी. बेंगलुरु ने प्वाइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए लीग स्टेज समाप्त किया था. गुजरात दूसरे पायदान पर है. लिहाजा रद्द होने पर बेंगलुरु को विजेता घोषित करके ट्रॉफी दे दी जाएगी.

आरसीबी की लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर

बेंगलुरु की लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने पर नजर होगी. टीम ने पिछले सीजन यानी 2025 के सीजन में रजत पाटीदार की कप्तानी में पहला खिताब अपने नाम किया था. अब टीम जाहिर तौर पर लगातार दूसरा टाइटल अपने नाम करना चाहेगी.

अब तक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 ट्रॉफी जीतने का कमाल किया है. सीएसके ने 2010 और 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में लगातार खिताब जीते थे. मुंबई ने 2019 और 2020 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टाइटल अपने नाम किए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेंगलुरु के खुद को इस लिस्ट में काबिज कर पाती है या नहीं.

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