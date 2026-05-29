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गिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के 98 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. इसके कई कारण हैं, चलिए आज इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद भी घरेलू स्तर पर ईंधन के दामों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. आम जनता अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहती है कि जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, तो फिर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान क्यों छू रहे हैं. तेल की कीमतों का यह विरोधाभास असल में सीधे तौर पर सरकारी टैक्स, घरेलू तेल कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति से जुड़ा हुआ है.
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Published at : 29 May 2026 09:19 AM (IST)
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