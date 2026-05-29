गिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?

भारत में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. 25 मई को देश के सर्राफा और तेल बाजार के बीच पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई.