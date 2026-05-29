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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजगिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?

गिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के 98 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. इसके कई कारण हैं, चलिए आज इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 May 2026 09:19 AM (IST)
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के 98 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. इसके कई कारण हैं, चलिए आज इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद भी घरेलू स्तर पर ईंधन के दामों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. आम जनता अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहती है कि जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, तो फिर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान क्यों छू रहे हैं. तेल की कीमतों का यह विरोधाभास असल में सीधे तौर पर सरकारी टैक्स, घरेलू तेल कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति से जुड़ा हुआ है.

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भारत में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. 25 मई को देश के सर्राफा और तेल बाजार के बीच पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई.
भारत में ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है. 25 मई को देश के सर्राफा और तेल बाजार के बीच पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई.
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सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले दो हफ्तों से भी कम समय के भीतर आम उपभोक्ताओं को चार बार महंगाई का झटका लग चुका है. इस बेहद छोटे अंतराल में पेट्रोल की कुल कीमत में करीब 8 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा दर्ज किया गया है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले दो हफ्तों से भी कम समय के भीतर आम उपभोक्ताओं को चार बार महंगाई का झटका लग चुका है. इस बेहद छोटे अंतराल में पेट्रोल की कुल कीमत में करीब 8 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा दर्ज किया गया है.
Published at : 29 May 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Brent Crude Price Petrol Prices Rising International Crude Oil Price

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