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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे बनाई जाती है नकली चांदी, इसमें क्या-क्या मिलाते हैं जालसाज?

कैसे बनाई जाती है नकली चांदी, इसमें क्या-क्या मिलाते हैं जालसाज?

बाजार में चांदी की मिलावट के लिए कई सारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. जर्मन सिल्वर और सिल्वर प्लेटिंग के जरिए नकली चांदी बनाई जाती है जिसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 May 2026 06:03 PM (IST)
बाजार में चांदी की मिलावट के लिए कई सारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. जर्मन सिल्वर और सिल्वर प्लेटिंग के जरिए नकली चांदी बनाई जाती है जिसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है.

सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आभूषणों की खरीदारी हमेशा बनी रहती है. सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण कई बार लोग सस्ते के चक्कर में जालसाजों का शिकार बन जाते हैं. बाजार में असली जैसी दिखने वाली नकली चांदी धड़ल्ले से बेची जा रही है. इसी बीच पहले सोने-चांदी के रेट जान लेते हैं. वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव करीब 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि 22 कैरेट आभूषण वाले सोने की कीमत 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है. वहीं चांदी के दामों में भी मामूली गिरावट आई है और अब देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,84,900 रुपये पर पहुंच गया है. कल के मुकाबले इसमें लगभग 100 रुपये की कमी दर्ज की गई है. अब आइए असली-नकली चांदी में अंतर जानें.

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बाजार में नकली चांदी बनाने का सबसे पसंदीदा और आसान जरिया 'जर्मन सिल्वर' को माना जाता है. यह नाम सुनने में भले ही चांदी जैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि इसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल 0% होती है.
बाजार में नकली चांदी बनाने का सबसे पसंदीदा और आसान जरिया 'जर्मन सिल्वर' को माना जाता है. यह नाम सुनने में भले ही चांदी जैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि इसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल 0% होती है.
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जालसाज इसे बनाने के लिए तांबा (Copper), जस्ता (Zinc) और निकल (Nickel) जैसी सस्ती धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं. इन धातुओं का यह मिश्रण तैयार होने के बाद हूबहू असली चांदी जैसी सफेद चमक देता है.
जालसाज इसे बनाने के लिए तांबा (Copper), जस्ता (Zinc) और निकल (Nickel) जैसी सस्ती धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं. इन धातुओं का यह मिश्रण तैयार होने के बाद हूबहू असली चांदी जैसी सफेद चमक देता है.
Published at : 28 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Silver Price Today German Silver How Fake Silver Is Made

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