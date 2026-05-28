कैसे बनाई जाती है नकली चांदी, इसमें क्या-क्या मिलाते हैं जालसाज?

बाजार में नकली चांदी बनाने का सबसे पसंदीदा और आसान जरिया 'जर्मन सिल्वर' को माना जाता है. यह नाम सुनने में भले ही चांदी जैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि इसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल 0% होती है.