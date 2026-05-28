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कैसे बनाई जाती है नकली चांदी, इसमें क्या-क्या मिलाते हैं जालसाज?
बाजार में चांदी की मिलावट के लिए कई सारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. जर्मन सिल्वर और सिल्वर प्लेटिंग के जरिए नकली चांदी बनाई जाती है जिसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है.
सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आभूषणों की खरीदारी हमेशा बनी रहती है. सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण कई बार लोग सस्ते के चक्कर में जालसाजों का शिकार बन जाते हैं. बाजार में असली जैसी दिखने वाली नकली चांदी धड़ल्ले से बेची जा रही है. इसी बीच पहले सोने-चांदी के रेट जान लेते हैं. वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव करीब 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि 22 कैरेट आभूषण वाले सोने की कीमत 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है. वहीं चांदी के दामों में भी मामूली गिरावट आई है और अब देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,84,900 रुपये पर पहुंच गया है. कल के मुकाबले इसमें लगभग 100 रुपये की कमी दर्ज की गई है. अब आइए असली-नकली चांदी में अंतर जानें.
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Published at : 28 May 2026 06:03 PM (IST)
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