एक्सप्लोरर
Flying Snake: क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, क्या इनमें भी होता है जहर?
Flying Snake: काफी कम लोग यह जानते हैं कि उड़ने वाले सांप भी होते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.
Flying Snake: उड़ने वाले सांप सुनने में किसी पौराणिक कथा या फिर फेंटेसी फिल्म की चीज लगते हैं. लेकिन यह अनोखे सांप असल में मौजूद हैं. मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले इन सांपों में बिना पंखों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा में तैरने की हैरान करने वाली क्षमता होती है. आइए जानते हैं उनके बारे में और जानकारी.
1/6
2/6
Published at : 29 May 2026 06:24 PM (IST)
Tags :Gliding Snake Flying Snake Chrysopelea
जनरल नॉलेज
11 Photos
गिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गर्मी का भी हो रहा अमीर-गरीब विभाजन! क्या है राइट-टू-कूलिंग जिसकी जोरों से हो रही मांग
जनरल नॉलेज
8 Photos
बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है या पाकिस्तान में, जानें दोनों देशों में कहां ज्यादा महंगाई?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां है नौकरी का असली मजा, दुनिया के वो देश जहां सबसे कम हैं वर्किंग आवर्स; मौज में कटती है जिंदगी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
बिजली कड़कने पर क्यों दी जाती है फोन बंद करने की सलाह? जानिए इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
अब तक एग्जाम सेंटर्स पर कैसे पहुंचाए जाते थे NEET के क्वेश्चन पेपर, Air Force को ही क्यों दी जा रही जिम्मेदारी?
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पेशे, जहां रोज जान हथेली पर रखकर पैसा कमाते हैं लोग
जनरल नॉलेज
यूपी का बांदा क्यों तोड़ रहा गर्मी के सारे रिकॉर्ड, भारत का यह जिला इतना गर्म क्यों है?
Advertisement
नयनिमा बासु
Opinion