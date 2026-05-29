यह सांप पक्षियों या चमगादड़ों की तरह पंख फड़फड़ा कर नहीं उड़ते बल्कि पेड़ों की डालियों से छलांग लगाने के बाद हवा में तैरते हैं. वैज्ञानिक इन्हें क्राइसोपेलिया वंश के तहत वर्गीकृत करते हैं. यह सांपों का ऐसा समूह है जो रेनफॉरेस्ट में पेड़ों के बीच हवा में घूमने के लिए पहचाना जाता है.