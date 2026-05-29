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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFlying Snake: क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, क्या इनमें भी होता है जहर?

Flying Snake: क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, क्या इनमें भी होता है जहर?

Flying Snake: काफी कम लोग यह जानते हैं कि उड़ने वाले सांप भी होते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 May 2026 06:24 PM (IST)
Flying Snake: काफी कम लोग यह जानते हैं कि उड़ने वाले सांप भी होते हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

Flying Snake: उड़ने वाले सांप सुनने में किसी पौराणिक कथा या फिर फेंटेसी फिल्म की चीज लगते हैं. लेकिन यह अनोखे सांप असल में मौजूद हैं. मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले इन सांपों में बिना पंखों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा में तैरने की हैरान करने वाली क्षमता होती है. आइए जानते हैं उनके बारे में और जानकारी.

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यह सांप पक्षियों या चमगादड़ों की तरह पंख फड़फड़ा कर नहीं उड़ते बल्कि पेड़ों की डालियों से छलांग लगाने के बाद हवा में तैरते हैं. वैज्ञानिक इन्हें क्राइसोपेलिया वंश के तहत वर्गीकृत करते हैं. यह सांपों का ऐसा समूह है जो रेनफॉरेस्ट में पेड़ों के बीच हवा में घूमने के लिए पहचाना जाता है.
यह सांप पक्षियों या चमगादड़ों की तरह पंख फड़फड़ा कर नहीं उड़ते बल्कि पेड़ों की डालियों से छलांग लगाने के बाद हवा में तैरते हैं. वैज्ञानिक इन्हें क्राइसोपेलिया वंश के तहत वर्गीकृत करते हैं. यह सांपों का ऐसा समूह है जो रेनफॉरेस्ट में पेड़ों के बीच हवा में घूमने के लिए पहचाना जाता है.
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उड़ने वाले सांपों की सबसे खास बात यह है कि हवा में तैरते समय वे अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं. जैसे ही वे छलांग लगाते हैं वे अपनी पसलियों को बाहर की तरफ फैला लेते हैं. इससे उनका सामान्य शरीर एक रिबन जैसा आकार ले लेता है.
उड़ने वाले सांपों की सबसे खास बात यह है कि हवा में तैरते समय वे अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं. जैसे ही वे छलांग लगाते हैं वे अपनी पसलियों को बाहर की तरफ फैला लेते हैं. इससे उनका सामान्य शरीर एक रिबन जैसा आकार ले लेता है.
Published at : 29 May 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Gliding Snake Flying Snake Chrysopelea

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