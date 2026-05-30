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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराम चरण ही नहीं, सलमान-शाहरुख खान तक बॉडीगार्ड पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं स्टार्स, करोड़ों में है सैलरी

राम चरण ही नहीं, सलमान-शाहरुख खान तक बॉडीगार्ड पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं स्टार्स, करोड़ों में है सैलरी

Actors Personal Bodyguard: राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेड्डी' के साथ ही अपने बॉडीगार्ड को भी लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कौन से स्टार्स अपने बॉडीगार्ड को कितना पैसा देते हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 10:36 PM (IST)
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साउथ एक्टर राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो पहली बार जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर अपने बॉडीगार्ड को लेकर चर्चा में आ गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अफ्रीका के MMA फाइटर केविन कुंटो को अपनी सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया है.

इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि राम चरण, केविन को महीने के 4-5 लाख रुपये बतौर सैलरी देते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि केविन को 2-4 लाख हर दिन के दिए जाते हैं. हालांकि, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है. ऐसे में चलिए आपको बाकी के एक्टर्स के बारे में बताते हैं, जो पर्सनल बॉडीगार्ड रखते हैं और उन्हें करोड़ों रुपये बतौर सैलरी देते हैं.

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सलमान खान

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से तो सब वाकिफ हैं. शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है, जो एक्टर की हिफाजत पिछले करीब 25 सालों से कर रहे हैं. वो सलमान का साया बनकर रहते हैं. वहीं, सलमान भी उन्हें बॉडीगार्ड नहीं बल्कि परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं. ग्लैमशैम की रिपोर्ट के अनुसार, वो अपने बॉडीगार्ड को साल का 15 करोड़ रुपये बतौर फीस देते हैं.  

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शाहरुख खान

शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह हैं, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं. शाहरुख की दुनियाभर में फैन फॉलोइंग है. ऐसे में रवि उनके विश्वसनीय पर्सन हैं, जो पिछले कई सालों से उनके साथ हैं. ग्लैमशैम की रिपोर्ट के अनुसार, वो अपने बॉडीगार्ड के सालाना 2.7-3 करोड़ रुपये बतौर सैलरी देते हैं.

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आमिर खान

आमिर खान के पर्सनल बॉडीगार्ड का नाम युवराज घोरपड़े है. वो मंबई के पूर्व बॉडी बिल्डर हैं, जो आमिर की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं. युवराज उनके साथ काफी सालों से हैं. ग्लैमशैम की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता उन्हें 2 करोड़ रुपये बतौर सालाना सैलरी देते हैं.

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अक्षय कुमार

पर्सनल बॉडीगार्ड रखने वालों की लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम शामिल है. ग्लैमशैम की रिपोर्ट के अनुसार, उनके बॉडीगार्ड का नाम Shreysay Thele हैं. वो अक्षय और उनके परिवार को सिक्योरिटी देते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो खिलाड़ी कुमार उन्हें सालाना 1.2 करोड़ रुपये बतौर सैलरी देते हैं.

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ऋतिक रोशन

वहीं, ऋतिक रोशन के पास भी उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है. मयूर शेट्टीगर उन्हें और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी देते हैं. ग्लैमशैम की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता अपने निजी बॉडीगार्ड को 1-1.2 करोड़ रुपये बतौर सालाना सैलरी देते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 May 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Celebs Bodyguard Salar
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