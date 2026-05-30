हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHow Matchstick Invented Unexpectedly: एक इंसानी गलती की वजह से हुआ था माचिस का आविष्कार, जान लें इसका पूरा इतिहास

How Matchstick Invented Unexpectedly: एक इंसानी गलती की वजह से हुआ था माचिस का आविष्कार, जान लें इसका पूरा इतिहास

How Matchstick Invented Unexpectedly: क्या आपने कभी सोचा है कि ये माचिस की तीलियों से पहली बार कैसे आग निकली थी? इसके पीछे है एक रोचक कहानी आइए जानते हैं इसके बारे में

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 30 May 2026 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

How Matchstick Invented Unexpectedly: आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी, लेकिन इसे हर वक्त जेब में लेकर घूमना माचिस के बिना मुमकिन नहीं था. क्या आप जानते हैं कि जिस माचिस का इस्तेमाल आप रोज रसोई या पूजा घर में करते हैं, उसका आविष्कार किसी सोची-समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था?  दुनिया को रोशन करने वाली माचिस का आविष्कार केवल एक इंसानी गलती और लापरवाही की वजह से हुआ था. आइए जानते हैं माचिस के बनने की वह दिलचस्प कहानी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

जब वैज्ञानिक की मेज पर हुआ एक जादुई धमाका.

यह बात साल 1826 की है. ब्रिटेन के एक दवा बनाने वाले जिनका नाम जॉन वॉकर  था, अपनी प्रयोगशाला में कुछ रसायनों को मिलाकर दवाइयाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे. वह लकड़ी की एक छोटी सी सींक से रसायनों को आपस में मिला रहे थे. काम खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि उस लकड़ी की सींक के कोने पर रसायनों का एक गाढ़ा पेस्ट जम गया है और सूख चुका है.

लवपर्वाही या आदत के चलते, वॉकर ने उस सूखे हुए पेस्ट को हटाने के लिए लकड़ी को अपनी प्रयोगशाला की पथरीली जमीन पर जोर से रगड़ दिया. जैसे ही उन्होंने लकड़ी को रगड़ा, अचानक रगड़ की वजह से एक चिंगारी निकली और पूरी लकड़ी धू-धू कर जल उठी. वॉकर ने अनजाने में एक ऐसी चीज़ बना दी थी, जिसे इंसान सदियों से ढूँढ रहा था. बिना मेहनत तुरंत आग पैदा करने का तरीका.

यह भी पढ़ें: Plastic Notes: कागज की जगह प्लास्टिक के नोट, एक नोट छापने पर कितना खर्च होता है?

पेटेंट नहीं कराया और दूसरे कमा ले गए करोड़ों.

जॉन वॉकर ने इस जादुई सींक का नाम फ्रिक्शन लाइट्स  रखा. उन्होंने इसे बेचना भी शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी इस खोज का पेटेंट नहीं करवाया. उनका मानना था कि यह मानवता के भले के लिए है. इसका फायदा उठाकर सैमुअल जोन्स नाम के एक व्यक्ति ने इस आइडिया को चुरा लिया और लूसिफर नाम से माचिस बेचना शुरू कर दिया.

शुरुआती माचिस थी जानलेवा, घरों में मच जाता था कोहराम!

शुरुआती माचिस आज जैसी सुरक्षित नहीं थी. उसमें सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता था. यह इतना खतरनाक था कि जरा सी गर्मी मिलने पर माचिस डिब्बी के अंदर ही अपने आप जल उठती थी. इसके धुएँ से माचिस फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों को बीमारी होने लगी, जिससे उनके जबड़े गल जाते थे.

यह भी पढ़ें: NEET Paper Security: दुनिया के किन देशों में सेना कराती है बड़े एग्जाम, कैसे होती है क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा?

Published at : 30 May 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Science FIRE Invention Matchstick
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
How Matchstick Invented Unexpectedly: एक इंसानी गलती की वजह से हुआ था माचिस का आविष्कार, जान लें इसका पूरा इतिहास
एक इंसानी गलती की वजह से हुआ था माचिस का आविष्कार, जान लें इसका पूरा इतिहास
जनरल नॉलेज
Emergency Alert System: सरकार ने लोगों के मोबाइल पर भेजा मौसम का अलर्ट, जानें दुनिया में किसके पास है सबसे तगड़ा वार्निंग सिस्टम?
सरकार ने लोगों के मोबाइल पर भेजा मौसम का अलर्ट, जानें दुनिया में किसके पास है सबसे तगड़ा वार्निंग सिस्टम?
जनरल नॉलेज
Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कितने किलो का, जानें सबसे भारी बल्ले से कौन खेलता था?
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कितने किलो का, जानें सबसे भारी बल्ले से कौन खेलता था?
जनरल नॉलेज
Monsoon Mandir: कानपुर का ये मंदिर करता है मौसम की भविष्यवाणी, जानें कैसे पता चलता है कब आएगा मानसून?
कानपुर का ये मंदिर करता है मौसम की भविष्यवाणी, जानें कैसे पता चलता है कब आएगा मानसून?
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
आईपीएल 2026
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
साउथ सिनेमा
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget