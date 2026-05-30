राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?

Rajasthan to Delhi Alert Reminder on Mobile: राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेशन मोड पर मोबाइल भर्रा उठे. यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है. अगले तीन घंटों के दौरान आपके जनपद की कुछ जगह पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान और मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. अलर्ट के मुताबिक, हवा की गति 60 से 80 किमी/ घंटे से बढ़कर 90 किमी/ घंटा होने की सूचना जारी की गई है.

इससे पहले 29 मई की शाम को करीब साढ़े पांच बजे भी यूपी में मौसम विभाग ने यूहीं अलर्ट जारी किया था. यहां तेज बीप-बीप की आवाज सुनकर लोग चौंक गए थे. वाइब्रेशन के साथ स्पीकर पर भी चेतावनी सुनाई देने लगी थी. इस मैसेज में भी आंधी, बारिश और 60 से 90 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी थी.

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