उदयपुर के 'द ओबेरॉय उदयविलास' से शादी करने में कितना आएगा खर्च? जान लीजिए हिसाब

ओबेरॉय उदयविलास को बहुत ही खूबसूरती से मेवाड़ की पारंपरिक शाही शैली में बनाया गया है. इसमें मुगल स्टाइल गुंबद, हाथ से तराशे गए पत्थर के स्तंभ, बड़े आंगन और मोर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलते हैं. पूरा रिजॉर्ट करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है और यहां 85 से 87 लग्जरी कमरे मौजूद हैं. लाथ ही हर कमरा इतना शानदार है कि मेहमान खुद को किसी राजा-महाराजा के महल में महसूस करते हैं.