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उदयपुर के 'द ओबेरॉय उदयविलास' से शादी करने में कितना आएगा खर्च? जान लीजिए हिसाब
उदयपुर के ओबेरॉय उदयविलास में शादी करना एक शाही और लग्जरी अनुभव है. यहां की खूबसूरती और करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपये तक का खर्च इसे भारत की सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल करता है.
शादी का सीजन आते ही अगर किसी डेस्टिनेशन वेडिंग की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में उदयपुर का नाम ही आता है. और जब बात सबसे लग्जरी और शाही वेन्यू की हो, तो द ओबेरॉय उदयविलास का नाम सबसे ऊपर आता है. जो अरावली की पहाड़ियों और पिछोला झील के किनारे बसा यह महल किसी सपने जैसी दुनिया लगता है. यहां शादी करना सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि एक यादगार शाही अनुभव बन जाता है, जिसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं.
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Published at : 29 May 2026 09:33 AM (IST)
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