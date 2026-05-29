हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजउदयपुर के 'द ओबेरॉय उदयविलास' से शादी करने में कितना आएगा खर्च? जान लीजिए हिसाब

उदयपुर के 'द ओबेरॉय उदयविलास' से शादी करने में कितना आएगा खर्च? जान लीजिए हिसाब

उदयपुर के ओबेरॉय उदयविलास में शादी करना एक शाही और लग्जरी अनुभव है. यहां की खूबसूरती और करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपये तक का खर्च इसे भारत की सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 May 2026 09:33 AM (IST)
उदयपुर के ओबेरॉय उदयविलास में शादी करना एक शाही और लग्जरी अनुभव है. यहां की खूबसूरती और करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपये तक का खर्च इसे भारत की सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल करता है.

शादी का सीजन आते ही अगर किसी डेस्टिनेशन वेडिंग की बात होती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में उदयपुर का नाम ही आता है. और जब बात सबसे लग्जरी और शाही वेन्यू की हो, तो द ओबेरॉय उदयविलास का नाम सबसे ऊपर आता है. जो अरावली की पहाड़ियों और पिछोला झील के किनारे बसा यह महल किसी सपने जैसी दुनिया लगता है. यहां शादी करना सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि एक यादगार शाही अनुभव बन जाता है, जिसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं.

1/7
ओबेरॉय उदयविलास को बहुत ही खूबसूरती से मेवाड़ की पारंपरिक शाही शैली में बनाया गया है. इसमें मुगल स्टाइल गुंबद, हाथ से तराशे गए पत्थर के स्तंभ, बड़े आंगन और मोर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलते हैं. पूरा रिजॉर्ट करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है और यहां 85 से 87 लग्जरी कमरे मौजूद हैं. लाथ ही हर कमरा इतना शानदार है कि मेहमान खुद को किसी राजा-महाराजा के महल में महसूस करते हैं.
ओबेरॉय उदयविलास को बहुत ही खूबसूरती से मेवाड़ की पारंपरिक शाही शैली में बनाया गया है. इसमें मुगल स्टाइल गुंबद, हाथ से तराशे गए पत्थर के स्तंभ, बड़े आंगन और मोर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलते हैं. पूरा रिजॉर्ट करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है और यहां 85 से 87 लग्जरी कमरे मौजूद हैं. लाथ ही हर कमरा इतना शानदार है कि मेहमान खुद को किसी राजा-महाराजा के महल में महसूस करते हैं.
2/7
यह जगह शादी के हर फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है. चाहे हल्दी हो, मेहंदी, संगीत या फिर फेरे और रिसेप्शन, हर इवेंट यहां बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है. शाम के समय जब सूरज ढलता है और झील में महल की रोशनी चमकती है, तो पूरा माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा लगने लगता है. झील के किनारे बने लॉन और आंगन शादी को और भी ज्यादा खास बना देते हैं.
यह जगह शादी के हर फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है. चाहे हल्दी हो, मेहंदी, संगीत या फिर फेरे और रिसेप्शन, हर इवेंट यहां बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है. शाम के समय जब सूरज ढलता है और झील में महल की रोशनी चमकती है, तो पूरा माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा लगने लगता है. झील के किनारे बने लॉन और आंगन शादी को और भी ज्यादा खास बना देते हैं.
Published at : 29 May 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Udaipur Destination Wedding Oberoi Udaivilas Wedding Cost Luxury Wedding Venue India Luxury Marriage Venue Rajasthan

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
मिडिल ईस्ट तनाव से भारत लगाएगा अमेरिका की लंका! अगर बंद कर दिया एक्सपोर्ट तो भूखे मरेंगे गोरे
मिडिल ईस्ट तनाव से भारत लगाएगा अमेरिका की लंका! अगर बंद कर दिया एक्सपोर्ट तो भूखे मरेंगे गोरे
जनरल नॉलेज
सूर्य ने 19 दिन तक किया ऐसा काम, दुनिया के किसी भी शख्स को नहीं थी इसकी उम्मीद
सूर्य ने 19 दिन तक किया ऐसा काम, दुनिया के किसी भी शख्स को नहीं थी इसकी उम्मीद
जनरल नॉलेज
China Semiconductor Production: अकेले चीन करता है दुनिया के 60 प्रतिशत डिजिटल दिमाग का उत्पादन, अगर ये ना हो तो थम जाएगी दुनिया
अकेले चीन करता है दुनिया के 60 प्रतिशत डिजिटल दिमाग का उत्पादन, अगर ये ना हो तो थम जाएगी दुनिया
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
इंडिया
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, कर्नाटक कांग्रेस में पावर ट्रांसफर पर बीजेपी का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
ट्रेंडिंग
Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
विश्व
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget