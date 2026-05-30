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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदेश के इन बड़े शहरों में आसान नहीं है दफ्तर खोलना, हजारों में है एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत

देश के इन बड़े शहरों में आसान नहीं है दफ्तर खोलना, हजारों में है एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत

भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में कमर्शियल स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट की मानें तो यहां दफ्तर तैयार करने की लागत के मामले में आर्थिक राजधानी सबसे आगे है और यहां का किराया आसमान छूता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 May 2026 07:14 AM (IST)
भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में कमर्शियल स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट की मानें तो यहां दफ्तर तैयार करने की लागत के मामले में आर्थिक राजधानी सबसे आगे है और यहां का किराया आसमान छूता है.

भारत आज वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके कारण दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां यहां अपने पैर पसार रही हैं. देश की मजबूत आर्थिक स्थिति और चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वर्कफोर्स (कार्यबल) होने की वजह से वैश्विक कॉरपोरेट्स के लिए भारतीय शहर पहली पसंद बन चुके हैं. लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे इन शहरों के प्रमुख कमर्शियल इलाकों में दफ्तर तैयार करने (ऑफिस फिट-आउट) और जगह किराए पर लेने की लागत आसमान छूने लगी है. कुछ पॉश इलाकों में तो एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत सुनकर ही पैर तले जमीन खिसक जाती है.

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कमर्शियल रियल एस्टेट के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज भी पूरे भारत में सबसे महंगी बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में एक प्रीमियम दफ्तर को पूरी तरह काम करने के लिए तैयार करने (ऑफिस फिट-आउट) का औसत खर्च 6,567 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुका है.
कमर्शियल रियल एस्टेट के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज भी पूरे भारत में सबसे महंगी बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में एक प्रीमियम दफ्तर को पूरी तरह काम करने के लिए तैयार करने (ऑफिस फिट-आउट) का औसत खर्च 6,567 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुका है.
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यहां के सबसे पॉश कमर्शियल हब, जैसे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों में कॉर्पोरेट स्पेस की मांग इस कदर बढ़ी है कि नए दफ्तरों के लिए जगह मिलना बेहद मुश्किल और खर्चीला हो गया है.
यहां के सबसे पॉश कमर्शियल हब, जैसे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों में कॉर्पोरेट स्पेस की मांग इस कदर बढ़ी है कि नए दफ्तरों के लिए जगह मिलना बेहद मुश्किल और खर्चीला हो गया है.
Published at : 30 May 2026 07:14 AM (IST)
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