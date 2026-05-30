देश के इन बड़े शहरों में आसान नहीं है दफ्तर खोलना, हजारों में है एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत

कमर्शियल रियल एस्टेट के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज भी पूरे भारत में सबसे महंगी बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में एक प्रीमियम दफ्तर को पूरी तरह काम करने के लिए तैयार करने (ऑफिस फिट-आउट) का औसत खर्च 6,567 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुका है.