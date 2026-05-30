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देश के इन बड़े शहरों में आसान नहीं है दफ्तर खोलना, हजारों में है एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत
भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में कमर्शियल स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट की मानें तो यहां दफ्तर तैयार करने की लागत के मामले में आर्थिक राजधानी सबसे आगे है और यहां का किराया आसमान छूता है.
भारत आज वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके कारण दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां यहां अपने पैर पसार रही हैं. देश की मजबूत आर्थिक स्थिति और चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वर्कफोर्स (कार्यबल) होने की वजह से वैश्विक कॉरपोरेट्स के लिए भारतीय शहर पहली पसंद बन चुके हैं. लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे इन शहरों के प्रमुख कमर्शियल इलाकों में दफ्तर तैयार करने (ऑफिस फिट-आउट) और जगह किराए पर लेने की लागत आसमान छूने लगी है. कुछ पॉश इलाकों में तो एक-एक स्क्वेयर फीट की कीमत सुनकर ही पैर तले जमीन खिसक जाती है.
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Published at : 30 May 2026 07:14 AM (IST)
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