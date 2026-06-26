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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस

कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस

सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी वाष्प बनकर हवा में उठता है और ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है. बादलों में मौजूद पानी की बूंदें भारी होने पर बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jun 2026 12:11 AM (IST)
सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी वाष्प बनकर हवा में उठता है और ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है. बादलों में मौजूद पानी की बूंदें भारी होने पर बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं.

आसमान में बादलों को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये बादल बनते कैसे हैं और जब बादल समुद्र के पानी को सोखकर बरसाते हैं, तब समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन बारिश का पानी मीठा कैसे हो जाता है? आइए इसे एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं.

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दरअसल, इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है सूरज की गर्मी से. जब सूरज की तेज किरणें समुद्र, नदी, तालाब और झीलों के पानी पर पड़ती हैं तो पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है और हवा में जलवाष्प के रूप में मिल जाता है. यह जलवाष्प हल्की होती है, इसलिए वह ऊंचाई की तरफ उठने लगती है. इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है और यही वह पहला कदम है, जिससे बादल बनने की पूरी कहानी शुरू होती है.
दरअसल, इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है सूरज की गर्मी से. जब सूरज की तेज किरणें समुद्र, नदी, तालाब और झीलों के पानी पर पड़ती हैं तो पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है और हवा में जलवाष्प के रूप में मिल जाता है. यह जलवाष्प हल्की होती है, इसलिए वह ऊंचाई की तरफ उठने लगती है. इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है और यही वह पहला कदम है, जिससे बादल बनने की पूरी कहानी शुरू होती है.
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अब सवाल यह आता है कि यह भाप बादल कैसे बन जाती है? बता दें कि जैसे-जैसे यह गर्म भाप ऊपर की तरफ उठती है तो ऊंचाई पर हवा का तापमान काफी कम होता जाता है. लगातार बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान करीब साढ़े पांच डिग्री कम होता जाता है, जिससे यह भाप ठंडी होने लगती है. ठंडी होते ही जलवाष्प के छोटे-छोटे कण हवा में मौजूद धूल के कणों के चारों ओर इकट्ठा होकर छोटी-छोटी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं. यही प्रक्रिया संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है.
अब सवाल यह आता है कि यह भाप बादल कैसे बन जाती है? बता दें कि जैसे-जैसे यह गर्म भाप ऊपर की तरफ उठती है तो ऊंचाई पर हवा का तापमान काफी कम होता जाता है. लगातार बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान करीब साढ़े पांच डिग्री कम होता जाता है, जिससे यह भाप ठंडी होने लगती है. ठंडी होते ही जलवाष्प के छोटे-छोटे कण हवा में मौजूद धूल के कणों के चारों ओर इकट्ठा होकर छोटी-छोटी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं. यही प्रक्रिया संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है.
Published at : 26 Jun 2026 12:11 AM (IST)
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