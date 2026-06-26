एक्सप्लोरर
कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस
सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी वाष्प बनकर हवा में उठता है और ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है. बादलों में मौजूद पानी की बूंदें भारी होने पर बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं.
आसमान में बादलों को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये बादल बनते कैसे हैं और जब बादल समुद्र के पानी को सोखकर बरसाते हैं, तब समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन बारिश का पानी मीठा कैसे हो जाता है? आइए इसे एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं.
1/6
2/6
Published at : 26 Jun 2026 12:11 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस
जनरल नॉलेज
7 Photos
5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पड़ोसी देशों को क्यों लगे वेनेजुएला में आए भूकंप के झटके, कैसे ट्रैवल करती हैं भूकंप की वेव्स?
जनरल नॉलेज
10 Photos
बोतल दो...पैसे लो, शराब के शौकीनों को मालामाल करेगी खाली बोतल; जानें कहां शुरू हुआ यह सिस्टम?
जनरल नॉलेज
10 Photos
अंग्रेजों के जमाने से अब तक...जलभराव से क्यों जूझ रही मुंबई, क्यों नहीं मिलती राहत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या मंगल पर था प्राचीन जीवन? जानें क्या है मिरर फॉर्मूला जो खोलेगा लाल ग्रह का इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात
जनरल नॉलेज
आंधी से लेकर तूफान, बारिश से लेकर सुनामी तक... सबकी भविष्यवाणी कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन भूकंप की क्यों नहीं?
जनरल नॉलेज
हिंदुओं में तेहरवीं तो मुस्लिमों में चहल्लुम, क्रिश्चियन और यहूदी मौत के बाद कौन सा भोज करते हैं? जानिए जवाब
जनरल नॉलेज
इस्लाम में क्या होता है नफिल रोजा, यह रमजान के फर्ज रोजों से कितना अलग?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस
जनरल नॉलेज
7 Photos
5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion