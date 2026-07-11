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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnts Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?

Ants Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?

Ants Communication: आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक सीधी लाइन में चलती हैं. क्या आप इसका कारण जानते हैं? आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 11 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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  • आपस में एंटीना छूकर पहचान व महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करती हैं।

Ants Communication: क्या आपने कभी चींटियों की एक लंबी लाइन देखी है जो एक दूसरे के पीछे चलती हैं और सोचा है कि वे कभी रास्ता कैसे नहीं भटकतीं? अपने छोटे आकार और कमजोर नजर के बावजूद चीटियां काफी सटीकता से चलती हैं. इसका राज उनकी नजर में नहीं बल्कि एक अदृश्य केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में है जो उन्हें रास्ता खोजना, खाना ढूंढने और अपनी कॉलोनी से जुड़े रहने में मदद करता है. 

केमिकल करता है मदद 

चींटियों के सीधी लाइन में चलने की मुख्य वजह फेरोमोन नाम का एक केमिकल पदार्थ है. चींटियां काफी मिलनसार कीड़े होती हैं. यह व्यवस्थित कॉलोनी में रहती हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए फेरोमोन के निशान का इस्तेमाल करती हैं. बोलकर या फिर देख कर संकेत देने के बजाय वे अदृश्य केमिकल रास्ते छोड़ती हैं जो दूसरी चींटियों को खाने तक और वापस घोंसले तक ले जाते हैं.

कैसे बनता है सही रास्ता? 

यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक स्काउट चींटी खाने की तलाश में कॉलोनी से निकलती है. जब उसे खाने का एक जरिया मिल जाता है तो वह जमीन पर फेरोमोन छोड़ते हुए वापस लौटने लगती हैं. इससे एक केमिकल रास्ता बनता है जो सीधे खाने से घोंसले तक जाता है.

दूसरी चींटियां अपने एंटीना पर मौजूद रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करके इस गंध का पता लगाती हैं. बिना सोचे समझे इधर-उधर घूमने के बजाय वे बस पहले से बने फेरोमोन रास्ते का पीछा करती हैं. जब वे खाने के स्रोतों तक जाती हैं और वापस आती हैं तो वह और फेरोमोन भी छोड़ती हैं. 

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क्यों चलती है एक सीधी लाइन 

जैसे-जैसे ज्यादा चींटियां उसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं फेरोमोन का रास्ता और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है. क्योंकि चींटियां स्वाभाविक रूप से सबसे तेज गंध का पीछा करती हैं इस वजह से वे उसी रास्ते पर चलती रहती हैं. इससे लंबी सीधी लाइनें बनती हैं.

चींटियां एक दूसरे को क्यों छूती हैं?

आपने देखा होगा कि चींटियां जब भी मिलती हैं तो कुछ समय के लिए अपने सार आपस में छूती हैं. यह व्यवहार बातचीत करने का एक तरीका होता है. अपने एंटीना कुछ छूकर चींटियां इस बात को पक्का करती हैं कि दूसरी चींटी इस कॉलोनी की है या फिर नहीं. साथ ही वे खाने, खतरे या फिर सही रास्ते के बारे में जानकारी का भी आदान प्रदान करती हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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