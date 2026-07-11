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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकभी पक्षियों की बीट से रातोंरात चमका था इस देश भाग्य, जानिए आज वहां कैसी हैं परिस्थितियां

कभी पक्षियों की बीट से रातोंरात चमका था इस देश भाग्य, जानिए आज वहां कैसी हैं परिस्थितियां

पक्षियों की बीट के दम पर कभी दुनिया का सबसे अमीर देश बना नाउरू संसाधनों के खात्मे के बाद दिवालिया हो गया था. चलिए जानें कि आज वहां पर किस तरीके के हालात हैं और वहां कैसे सुधार आ रहा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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प्रशांत महासागर के बीच में बसे एक छोटे से द्वीप देश नाउरू की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसका भाग्य कभी पक्षियों की बीट से रातोंरात चमका था. हजारों साल से पक्षियों द्वारा जमा की गई बीट के कारण इस द्वीप पर फॉस्फेट का दुनिया का सबसे कीमती खजाना तैयार हो गया था. इसकी खुदाई से 1980 के दशक में यह मात्र 21 वर्ग किलोमीटर का देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन गया था. हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने से यह दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया, लेकिन आज यह अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है.

गुलामी से आजादी और अमीरी का सफर

भौगोलिक रूप से नाऊरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी कुल आबादी महज 11 हजार के आसपास है. इस द्वीप पर सदियों तक जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने राज किया. आखिरकार 31 जनवरी 1968 को इसे ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिली. रिपोर्ट्स की मानें तो आजादी के बाद जब यहां मौजूद फॉस्फेट के विशाल भंडारों का पूरा नियंत्रण स्थानीय सरकार के हाथ में आया तो इसकी दुनियाभर की खेती में खाद के रूप में मांग बढ़ गई. इस बेशकीमती खनिज के निर्यात से देश में इतनी बेहिसाब दौलत आई कि 1970 और 80 के दशक में यहां आम नागरितों ने नौकरियां करना तक छोड़ दिया.

संसाधनों का खात्मा और दिवालियापन

रिपोर्ट के अनुसार, जो फॉस्फेट नाउरू की समृद्धि की वजह बना था, अंधाधुंध खुदाई की वजह से 20वीं सदी के अंत तक वह तेजी से खत्म होने लगा. कमाई का मुख्य जरिया बंद होने से 21वीं सदी की शुरुआत तक यह अमीर देश पूरी तरह से दिवालिया हो गया. सरकार को अपने अच्छे दिनों में विदेशों खरीदी गई संपत्ति और फंड बेचने पड़े. हालांकि साल 2000 के दशक के आखिरी सालों में माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके मुश्किल जगहों से बचे हुए फॉस्फेट को निकालने का काम दोबारा शुरू हुआ, जिससे देश को मामूली आर्थिक राहत फिर से मिली. लेकिन सोने का अंडा देने वाली यह मुर्गी अब करीब दम तोड़ चुकी थी.

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अब कैसे हैं इस देश के हालात?

घोर आर्थिक तंगी के बीच नाउरू ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए कमाई के नए विकल्प तलाशे. 21वीं सदी की शुरुआत में नाउरू ने ऑस्ट्रेलिया आने वाले सैकड़ों शरणार्थियों को अपने यहां अस्थाई शरण देने का समझौता किया, जिसके बदले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उसे लाखों डॉलर की बड़ी आर्थिक मदद दी. इसके बाद नाउरू ने अपने विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जरिए समंदर में मौजूद टूना मछली के कीमती भंडारों का इस्तेमाल किया. आज नाउरू विदेशी कंपनियों को अपने समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार बेचता है, जिससे उसको हर साल एक तय और अच्छा रेवेन्यू हासिल हो रहा है.

गोल्डन पासपोर्ट योजना और वर्तमान स्थिति

जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते समुद्री जलस्तर से सुरक्षित रहने के लिए नाउरू ने मार्च 2025 में अपनी एक बेहद अनूठी गोल्डन पासपोर्ट योजना का एलान किया. इस योजना के तहत कोई भी विदेशी नागरिक कम के कम 1.05 लाख डॉलर खर्चा करके नाउरू की नागरिकता खरीद सकता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य फंड जुटाकर देश की 90 फीसदी आबादी को समुद्र के खतरे से दूर एक नई ऊंचाई वाली जगह पर बसाना है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि आज नाउरू की कुल जीडीपी लगभग 18 करोड़ डॉलर है और यहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी 14,639 डॉलर पहुंच चुकी है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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