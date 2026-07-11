हिज़्बुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहते सुना जा सकता है कि पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से आए आतंकवादी कश्मीर में लड़े और मारे गए हैं. वीडियो में शमशेर खान एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहा है, जिसमें वो कहता है कि कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां कोई पाकिस्तानी दफन न हो.

हिज़्बुल कमांडर शमशेर खान कहता है कि लोलाब और कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों के अवशेष न हों. इसके बाद वो वीडियो में पाकिस्तान और कश्मीर के बीच के संबंधों के बारे में बात करता है और कहता है कि कोई भी इन दोनों क्षेत्रों के बीच नफरत पैदा नहीं कर सकता. खान का ये वीडियो बुधवार (8 जुलाई) को मुज़फ़्फ़राबाद में जमात-ए-इस्लामी के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है.

यह वीडियो उस घटना के कुछ महीनों बाद आया है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मई में हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकी की पंजल्ला सोपोर में मौजूद संपत्ति को ज़ब्त किया था. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घोषित अपराधी की पहचान रोहामा रफियाबाद के गुलाम मोहम्मद भट उर्फ़ हैदर के तौर पर हुई है. उन्होंने कहा, "जांच से पता चला है कि आरोपी गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया था. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन HM से जुड़ा है और पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है."

The mask is off once again.



For decades, Kashmiris have paid the heaviest price for terrórism and violence. A reported admission by Hizbul Mujahideen commander Shamsheer Khan about Pákistani fighters in Kashmir is a reminder of how Pákistan's interference has fueled suffering in… pic.twitter.com/qW6Fr2VKpg — Fatima Dar (@FatimaDar_jk) July 10, 2026

PM मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वहां एक कम्युनिटी इवेंट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं का डेमो देखने को मिला. वे अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि दुनिया अब भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता देख रही है.

उन्होंने कहा, "दुनिया भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की क्षमता और विश्वसनीयता देख रही है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने इसका प्रदर्शन देखा होगा. धमाके तो आतंकियों के ठिकानों पर हो रहे थे, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी."

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