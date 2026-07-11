आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टी20 आज हैम्पशायर के वेस्ट एंड में स्थित रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जिसे जीतकर इंग्लैंड क्लीन स्वीप करना चाहेगी तो वहीं टीम इंडिया के लिए ये सम्मान की लड़ाई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत लगातार 2 सीरीज हार चुका है, लगातार 5 मैचों में करारी शिकस्त मिली है. संजू सैमसन को बाहर किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आज उन्हें वापस प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी. तो फिर किसका पत्ता कटेगा, क्या उपकप्तान तिलक वर्मा को बाहर किया जा सकता है.

टॉप-3 में बदलाव मुश्किल

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में डेब्यू किया है. हालांकि वो 3 पारियों में कोई खास रन नहीं बना पाए लेकिन जिस तरह उनकी हाइप है और जो IPL में करके आए हैं, उसे देखते हुए उन्हें कुछ मौके लगातार मिलेंगे. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से किसी को भी ड्राप करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ICC टी20 बैटिंग रैंकिंग में क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर है. ऐसे में टॉप-3 में कोई बदलाव संभव नहीं लगता.

क्या संजू सैमसन खेलेंगे?

वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की लगातार मांग हो रही थी. टीम इंडिया में वैभव की जगह बनी तो संजू सैमसन के स्थान पर. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बाहर करने के बाद भी मैनेजमेंट निशाने पर आ गई, कोच और कप्तान की रणनीति पर सवाल उठने लगे. अब सवाल है कि अगर संजू को प्लेइंग 11 में लाना चाहें तो किसे बाहर किया जा सकता है.

चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हैं. पांचवें नंबर पर कभी शिवम आते हैं तो कभी अक्षर को भेज दिया जाता है. बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव दबाव को दर्शाता है. फिर तिलक आते हैं, जिनका बल्ला इस सीरीज में चल नहीं रहा है, उन्हें बाहर करने की मांग लगातार हो रही है. लेकिन ऐसा मुश्किल माना जा रहा है कि उन्हें ड्राप किया जाएगा.

ऐसे में संजू सैमसन को लाया जाता है तो अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को बाहर किया जा सकता है. वो शिवम दुबे भी हो सकते हैं, जो इस सीरीज में न बल्ले से और न ही गेंद से कुछ खास कर पाए हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन/वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

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LIVE कहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टी20

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20 भारतीय समयनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा, 6:30 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और सोनी लिव ऐप पर होगी.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे.

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इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, सैम करन, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टंग, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स.