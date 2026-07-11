IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज भारत के लिए सम्मान की लड़ाई है. इंग्लैंड टी20 सीरीज जीत चुकी है लेकिन श्रेयस अय्यर एंड टीम पांचवें मैच को जीतकर क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. देखें संभावित प्लेइंग 11.

Written By : शिवम |  Updated at : 11 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टी20 आज हैम्पशायर के वेस्ट एंड में स्थित रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जिसे जीतकर इंग्लैंड क्लीन स्वीप करना चाहेगी तो वहीं टीम इंडिया के लिए ये सम्मान की लड़ाई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत लगातार 2 सीरीज हार चुका है, लगातार 5 मैचों में करारी शिकस्त मिली है. संजू सैमसन को बाहर किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आज उन्हें वापस प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी. तो फिर किसका पत्ता कटेगा, क्या उपकप्तान तिलक वर्मा को बाहर किया जा सकता है.

टॉप-3 में बदलाव मुश्किल

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में डेब्यू किया है. हालांकि वो 3 पारियों में कोई खास रन नहीं बना पाए लेकिन जिस तरह उनकी हाइप है और जो IPL में करके आए हैं, उसे देखते हुए उन्हें कुछ मौके लगातार मिलेंगे. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से किसी को भी ड्राप करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ICC टी20 बैटिंग रैंकिंग में क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर है. ऐसे में टॉप-3 में कोई बदलाव संभव नहीं लगता.

क्या संजू सैमसन खेलेंगे?

वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की लगातार मांग हो रही थी. टीम इंडिया में वैभव की जगह बनी तो संजू सैमसन के स्थान पर. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बाहर करने के बाद भी मैनेजमेंट निशाने पर आ गई, कोच और कप्तान की रणनीति पर सवाल उठने लगे. अब सवाल है कि अगर संजू को प्लेइंग 11 में लाना चाहें तो किसे बाहर किया जा सकता है.

चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हैं. पांचवें नंबर पर कभी शिवम आते हैं तो कभी अक्षर को भेज दिया जाता है. बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव दबाव को दर्शाता है. फिर तिलक आते हैं, जिनका बल्ला इस सीरीज में चल नहीं रहा है, उन्हें बाहर करने की मांग लगातार हो रही है. लेकिन ऐसा मुश्किल माना जा रहा है कि उन्हें ड्राप किया जाएगा. 

ऐसे में संजू सैमसन को लाया जाता है तो अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को बाहर किया जा सकता है. वो शिवम दुबे भी हो सकते हैं, जो इस सीरीज में न बल्ले से और न ही गेंद से कुछ खास कर पाए हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन/वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

यह भी पढ़ें- लगातार हार के बाद गौतम गंभीर का साथ छोड़ सकते हैं कोचिंग स्टाफ के 2 सदस्य, रिपोर्ट में खुलासा

LIVE कहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टी20 

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20 भारतीय समयनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा, 6:30 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और सोनी लिव ऐप पर होगी.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे.

यह भी पढ़ें- इंग्लैंड दौरे के बाद इन 3 खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, टीम इंडिया के उपकप्तान का नाम भी शामिल

इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, सैम करन, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टंग, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 IND Vs ENG 5th T20 INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON SHREYAS IYER IND Vs ENG Playing 11 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
क्रिकेट
लगातार हार के बाद गौतम गंभीर का साथ छोड़ सकते हैं कोचिंग स्टाफ के 2 सदस्य, रिपोर्ट में खुलासा
लगातार हार के बाद गौतम गंभीर का साथ छोड़ सकते हैं कोचिंग स्टाफ के 2 सदस्य, रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG: No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
क्रिकेट
ENG vs IND: इंग्लैंड दौरे के बाद इन 3 खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, टीम इंडिया के उपकप्तान का नाम भी शामिल
ENG vs IND: इंग्लैंड दौरे के बाद इन 3 खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, टीम इंडिया के उपकप्तान का नाम भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
मध्य प्रदेश
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
जनरल नॉलेज
Ants Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
ABP NEWS
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
ABP NEWS
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Embed widget