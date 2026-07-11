INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजगह कम, लोग बेहिसाब! दुनिया के इन देशों में तिल रखने की भी नहीं है जगह, देखें लिस्ट

जगह कम, लोग बेहिसाब! दुनिया के इन देशों में तिल रखने की भी नहीं है जगह, देखें लिस्ट

आज विश्व जनसंख्या दिवस है. ऐसे में हम आपको सबसे घनी आबादी वाले देश मोनाको, सिंगापुर और बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं, जहां बेहद सीमित क्षेत्रफल में हजारों लोग रह रहे हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
आज विश्व जनसंख्या दिवस है. ऐसे में हम आपको सबसे घनी आबादी वाले देश मोनाको, सिंगापुर और बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं, जहां बेहद सीमित क्षेत्रफल में हजारों लोग रह रहे हैं.

हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के जरिए दुनियाभर में बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के संकट पर गंभीर चर्चा होती है. ऐसे में दुनिया के नक्श पर कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं, जो क्षेत्रफल के लिहाज से किसी छोटे से कस्बे जितने हैं, लेकिन वहां रहने वाले इंसानों का रेला बेहिसाब है. इन मुल्कों में जमीन का एक-एक टुकड़ा सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है, क्योंकि यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में हजारों लोग गुजर-बसर कर रहे हैं. वर्ल्ड एटलस की ताजा रिपोर्ट की मानें तो दुनिया के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों की हकीकत और उनके रहने का तरीका लोगों को हैरान करने वाला है.

1/8
यूरोप का बेहद खूबसूरत और भूमध्य सागर के किनारे बसा मोनाको दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है. महज 38,960 लोगों की कुल आबादी वाले इस नन्हें से देश का क्षेत्रफल इतना कम है कि यहां प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 19,083 लोग रहते हैं.
यूरोप का बेहद खूबसूरत और भूमध्य सागर के किनारे बसा मोनाको दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है. महज 38,960 लोगों की कुल आबादी वाले इस नन्हें से देश का क्षेत्रफल इतना कम है कि यहां प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 19,083 लोग रहते हैं.
2/8
जमीन की भयंकर किल्लत के बाद भी यह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, हाई-प्रोफाइल पर्यटन और मजबूत आर्थिक नीतियों के दम पर मोनाको दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है.
जमीन की भयंकर किल्लत के बाद भी यह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, हाई-प्रोफाइल पर्यटन और मजबूत आर्थिक नीतियों के दम पर मोनाको दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है.
3/8
दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे चमकता हुआ सिंगापुर दुनिया के सबसे आधुनिक और घने देशों की सूची में दूसरे नंंबर पर आता है. लगभग 59 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश में जनसंख्या का घनत्व 7953 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है.
दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे चमकता हुआ सिंगापुर दुनिया के सबसे आधुनिक और घने देशों की सूची में दूसरे नंंबर पर आता है. लगभग 59 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश में जनसंख्या का घनत्व 7953 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है.
4/8
सिंगापुर ने जमीन की भयंकर कमी को मात देने के लिए बेहतरीन शहरी प्लानिंग का सहारा लिया है. यहां आसमान छूती इमारतों और अंडरग्राउंड सुविधाओं के जरिए सीमित जगह का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया गया है कि आज यह ग्लोबल बिजनेस और मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है.
सिंगापुर ने जमीन की भयंकर कमी को मात देने के लिए बेहतरीन शहरी प्लानिंग का सहारा लिया है. यहां आसमान छूती इमारतों और अंडरग्राउंड सुविधाओं के जरिए सीमित जगह का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया गया है कि आज यह ग्लोबल बिजनेस और मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है.
5/8
हिंद महासागर की खूबसूरत वादियों में बसा मालदीव और फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन दोनों द्वीपीय देश हैं, जो कि जगह की भारी कमी से जूझ रहे हैं. बहरीन में करीब 12 लाख लोग रहते हैं और यहां का घनत्व 2,012 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है.
हिंद महासागर की खूबसूरत वादियों में बसा मालदीव और फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन दोनों द्वीपीय देश हैं, जो कि जगह की भारी कमी से जूझ रहे हैं. बहरीन में करीब 12 लाख लोग रहते हैं और यहां का घनत्व 2,012 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है.
6/8
वहीं मालदीव की बात करें तो वहां की आबादी 5.42 लाख है और यहां 1,719 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं. मालदीव की राजधानी माले में तो पैर रखने की जगह नहीं है और समुद्र का बढ़ता जलस्तर इसके लिए लगातार चुनौती है.
वहीं मालदीव की बात करें तो वहां की आबादी 5.42 लाख है और यहां 1,719 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं. मालदीव की राजधानी माले में तो पैर रखने की जगह नहीं है और समुद्र का बढ़ता जलस्तर इसके लिए लगातार चुनौती है.
7/8
माल्टा और बांग्लादेश भी इस भीड़भाड़ की रेस में आगे दौड़ रहे हैं. माल्टा में 4.42 लाख लोग रहते हैं और यहां का घनत्व 1,514 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है. वहीं बांग्लादेश में 16.6 करोड़ की आबादी है, जो कि 1,239 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में खचाखच रहने पर मजबूर हैं.
माल्टा और बांग्लादेश भी इस भीड़भाड़ की रेस में आगे दौड़ रहे हैं. माल्टा में 4.42 लाख लोग रहते हैं और यहां का घनत्व 1,514 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है. वहीं बांग्लादेश में 16.6 करोड़ की आबादी है, जो कि 1,239 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में खचाखच रहने पर मजबूर हैं.
8/8
मिडिल ईस्ट का फिलिस्तीन और लेबनान व कैरेबियन सागर का बारबाडोस भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं. फिलिस्तीन में 759 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 52 लाख लोग रहते हैं. लेबनान में 669 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 68 लाख लोग और बारबाडोस में 666 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा है. अंत में प्रशांत महासागर का नाउरू का घनत्व 635 है, जिसमें 11 हजार की आबादी रहती है.
मिडिल ईस्ट का फिलिस्तीन और लेबनान व कैरेबियन सागर का बारबाडोस भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं. फिलिस्तीन में 759 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 52 लाख लोग रहते हैं. लेबनान में 669 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 68 लाख लोग और बारबाडोस में 666 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा है. अंत में प्रशांत महासागर का नाउरू का घनत्व 635 है, जिसमें 11 हजार की आबादी रहती है.
Published at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
World Population Day Most Crowded Countries

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कभी पक्षियों की बीट से रातोंरात चमका था इस देश भाग्य, जानिए आज वहां कैसी हैं परिस्थितियां
कभी पक्षियों की बीट से रातोंरात चमका था इस देश भाग्य, जानिए आज वहां कैसी हैं परिस्थितियां
जनरल नॉलेज
Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026: TMC के बागी लोकसभा सांसदों ने बदली पार्टी, लेकिन राज्यसभा सांसदों ने पहले दिया इस्तीफा; क्या है कानूनी पेंच?
TMC के बागी लोकसभा सांसदों ने बदली पार्टी, लेकिन राज्यसभा सांसदों ने पहले दिया इस्तीफा; क्या है कानूनी पेंच?
जनरल नॉलेज
Satellite Computer: क्या सैटेलाइट फोन की तरह‌ सैटेलाइट कंप्यूटर भी होते हैं, जानें कौन करता है इनका इस्तेमाल?
क्या सैटेलाइट फोन की तरह‌ सैटेलाइट कंप्यूटर भी होते हैं, जानें कौन करता है इनका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Space Effects On Brain: स्पेस में शरीर ही नहीं दिमाग पर भी पड़ता है असर, जानें क्या आता है बदलाव?
स्पेस में शरीर ही नहीं दिमाग पर भी पड़ता है असर, जानें क्या आता है बदलाव?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
बॉलीवुड
राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget