जगह कम, लोग बेहिसाब! दुनिया के इन देशों में तिल रखने की भी नहीं है जगह, देखें लिस्ट

मिडिल ईस्ट का फिलिस्तीन और लेबनान व कैरेबियन सागर का बारबाडोस भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं. फिलिस्तीन में 759 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 52 लाख लोग रहते हैं. लेबनान में 669 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 68 लाख लोग और बारबाडोस में 666 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा है. अंत में प्रशांत महासागर का नाउरू का घनत्व 635 है, जिसमें 11 हजार की आबादी रहती है.