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जगह कम, लोग बेहिसाब! दुनिया के इन देशों में तिल रखने की भी नहीं है जगह, देखें लिस्ट
आज विश्व जनसंख्या दिवस है. ऐसे में हम आपको सबसे घनी आबादी वाले देश मोनाको, सिंगापुर और बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं, जहां बेहद सीमित क्षेत्रफल में हजारों लोग रह रहे हैं.
हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के जरिए दुनियाभर में बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के संकट पर गंभीर चर्चा होती है. ऐसे में दुनिया के नक्श पर कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं, जो क्षेत्रफल के लिहाज से किसी छोटे से कस्बे जितने हैं, लेकिन वहां रहने वाले इंसानों का रेला बेहिसाब है. इन मुल्कों में जमीन का एक-एक टुकड़ा सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है, क्योंकि यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में हजारों लोग गुजर-बसर कर रहे हैं. वर्ल्ड एटलस की ताजा रिपोर्ट की मानें तो दुनिया के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों की हकीकत और उनके रहने का तरीका लोगों को हैरान करने वाला है.
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Published at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
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