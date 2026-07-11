'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका

'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने पीएम मोदी की तारीफ कर पाकिस्तानियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. उनके बयान ने सभी को चौंका दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 07:58 AM (IST)
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पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान के बयान ने सभी को चौंका दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तानियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. उन्होंने भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया. 

पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ दोस्ती का बहुत ही बढ़िया मौका था, लेकिन पीएम मोदी के अंधे विरोध के चक्कर में पाकिस्तान ने सब कुछ गंवा दिया. उन्होंने कहा कि आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं.

शहबाज के सलाहकार ने किया मोदी की लाहौर यात्रा का जिक्र

पाकिस्तान के समा टीवी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राणा सनाउल्लाह ने 2015 में पीएम मोदी की लाहौर यात्रा का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था. जब एंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार से पूछा कि आज इस्लामाबाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए नई दिल्ली से संपर्क कर रहा है तो उन्होंने इसे कबूल किया और कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी कभी बंद ही नहीं हुई.

राणा सनाउल्लाह ने बैकडोर डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने ऐसे हालात बना लिए थे जिससे इस इलाके में अमन चैन कायम हो जाता. उनका इशारा पीएम मोदी की लाहौर यात्रा की तरफ था, हालांकि उन्होंने इसका सीधे तौर पर नाम नहीं लिया.

मोदी आपका फोन नहीं उठाते: राणा सनाउल्लाह

जब उनसे पूछा गया कि आप पर मोदी से दोस्ती बढ़ाने के आरोप लगते हैं तो राणा सनाउल्लाह ने इसे बदकिस्मती बताया. उन्होंने कहा, "आप कहते हैं कि बड़ी परेशानी है. मोदी फोन नहीं सुन रहा है. मोदी कल से खामोश है. अब पता नहीं क्या कर देगा. कोई मिसाइल का हमला न हो जाए हमारे ऊपर और जब वो घर आते हैं तो आप उन्हें गालियां देते हैं."

पाकिस्तान के लिए भारत कितना अहम
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को इन सबसे सबक सीखना चाहिए था लेकिन हमने वक्त गंवा दिया. उन्होंने कहा कि अगर उस समय की स्थितियां आगे बढ़ती तो आज इस इलाके में अमन कायम होता. उन्होंने यह भी कहा कि भारत से दोस्ती के बाद पाकिस्तान को IMF के पास न जाना पड़ता. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Pakistan PM Modi Shehbaz Sharif Rana Sanaullah Khan
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