थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स

Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स

Lenin OTT Release: अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' ने सिनेमाघरों में दमदार शुरुआत की है. इसी के साथ इस फिल्म की ओटीटी रिलीड की डिटेल्स भी सामने आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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अखिल अक्किनेनी की नई तेलुगु फिल्म 'लेनिन' सिनेमाघरों में रिलीज़हो गई है और इसे भारत और विदेशों में अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं.  ग्रामीण बैकग्राउंड वाली इस एक्शन ड्रामा ने सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक दी थी. ये अखिल के करियर की एक और अहम फिल्म है और इसमें अखिल के साथ लीड रोल में भाग्यश्री बोर्से हैं. फिल्म की अच्छी शुरूआत हुई है और इसी के साथ फैंस इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं. चलिए यहां बताते हैं कि ये फिल्म थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगीय़ 

थिएट्रिकल रन के बाद 'लेनिन' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक 'लेनिन' के पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स जी नेटवर्क ने हासिल कर लिए है.  सिनेमाघरों में चलने के बाद, उम्मीद है कि यह फिल्म इसी प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होगी. हालांकि फिल्म के मेकर्स  अभी तक इसकी ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है. 

'लेनिन' की  बॉक्स ऑफिस पर हुई है अच्छी ओपनिंग 
'लेनिन' ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छे आंकड़ों के साथ अपनी थियेट्रिकल जर्नी शुरू की है.  सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में अपने ओपनिंग डे पर 5.90 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. यह कमाई देश भर में 2 हजार 28 शो से हुई. वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 6.73 करोड़ रहा.  फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा परफॉ़र्म किया है और इसने रिलीज के पहले दिन ओवरसीज से 3 करोड़ रुपये कमाये हैं. इसी के साथ  'लेनिन' ने पहले दिन दुनियाभर में 9.73 करोड़ के  ग्रॉस कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला है.

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मजबूत कास्ट वाली ग्रामीण एक्शन ड्रामा फिल्म
'लेनिन' को ग्रामीण परिवेश पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है. इस फिल्म में अखिल अक्किनेनी ने लीड रोल प्ले किया है जबकि भाग्यश्री बोर्से फीमेल लीड रोल में हैं. रिलीज के पहले दिन यानी 10 जुलाई को इसे बॉलीवुड की अजय देवगन स्टारर धमाल 4 से क्लैश करना पड़ा है. बवाजूद इसके 'लेनिन' की अच्छी ओपनिंग हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि ये वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

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Published at : 11 Jul 2026 11:37 AM (IST)
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