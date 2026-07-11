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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPM Modi New Zealand Visit: भारत में रोज इस्तेमाल होती हैं न्यूजीलैंड की ये चीजें, शायद ही आपको पता हो

PM Modi New Zealand Visit: भारत में रोज इस्तेमाल होती हैं न्यूजीलैंड की ये चीजें, शायद ही आपको पता हो

PM Modi New Zealand Visit: न्यूजीलैंड के कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल भारत में भी होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Jul 2026 11:28 AM (IST)
PM Modi New Zealand Visit: न्यूजीलैंड के कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल भारत में भी होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

PM Modi New Zealand Visit: भले ही न्यूजीलैंड भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो लेकिन इसके कई उत्पाद हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड के वे कौन से उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल भारत में भी होता है.

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भारतीय सुपरमार्केट में बिकने वाली ज्यादातर आयातित कीवी न्यूजीलैंड से ही आती है. इन्हें फ्रूट सलाद और स्मूदी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से बीमारी के दौरान अक्सर इन्हें पसंद किया जाता है.
भारतीय सुपरमार्केट में बिकने वाली ज्यादातर आयातित कीवी न्यूजीलैंड से ही आती है. इन्हें फ्रूट सलाद और स्मूदी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से बीमारी के दौरान अक्सर इन्हें पसंद किया जाता है.
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न्यूजीलैंड दुनिया के प्रमुख ऊन निर्यातकों में से एक है. इसके बेहतरीन क्वालिटी वाले ऊन का इस्तेमाल स्वेटर, थर्मल वियर, शॉल, कंबल और महंगे कालीन बनाने में किया जाता है. ये पूरे भारत में आमतौर पर बेचे जाते हैं.
न्यूजीलैंड दुनिया के प्रमुख ऊन निर्यातकों में से एक है. इसके बेहतरीन क्वालिटी वाले ऊन का इस्तेमाल स्वेटर, थर्मल वियर, शॉल, कंबल और महंगे कालीन बनाने में किया जाता है. ये पूरे भारत में आमतौर पर बेचे जाते हैं.
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न्यूजीलैंड के मूल मानुका पौधे से बनने वाले मानुका शहद को इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए काफी पसंद किया जाता है. भारत में इसका इस्तेमाल इम्युनिटी बढ़ाने, स्किन केयर और वैलनेस उत्पादों में तेजी से बढ़ रहा है.
न्यूजीलैंड के मूल मानुका पौधे से बनने वाले मानुका शहद को इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए काफी पसंद किया जाता है. भारत में इसका इस्तेमाल इम्युनिटी बढ़ाने, स्किन केयर और वैलनेस उत्पादों में तेजी से बढ़ रहा है.
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न्यूजीलैंड भारत को बड़ी मात्रा में पाइन की लकड़ी और लकड़ी का पल्प एक्सपोर्ट करता है. इस सामग्री का इस्तेमाल फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, पैकेजिंग और न्यूजप्रिंट बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है.
न्यूजीलैंड भारत को बड़ी मात्रा में पाइन की लकड़ी और लकड़ी का पल्प एक्सपोर्ट करता है. इस सामग्री का इस्तेमाल फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, पैकेजिंग और न्यूजप्रिंट बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है.
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जब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन कम हो जाता है तो न्यूजीलैंड की किस्म जैसे गाला और क्वीन सप्लाई की कमी को पूरा करने में मदद करती है.
जब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन कम हो जाता है तो न्यूजीलैंड की किस्म जैसे गाला और क्वीन सप्लाई की कमी को पूरा करने में मदद करती है.
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वैसे तो भारत घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए तैयार डेयरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाता है लेकिन न्यूजीलैंड से आने वाले खास डेयरी प्रोटीन का इस्तेमाल भारत में बनने वाले बेबी फूड और हेल्थ सप्लीमेंट जैसी चीजों के लिए किया जाता है.
वैसे तो भारत घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए तैयार डेयरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाता है लेकिन न्यूजीलैंड से आने वाले खास डेयरी प्रोटीन का इस्तेमाल भारत में बनने वाले बेबी फूड और हेल्थ सप्लीमेंट जैसी चीजों के लिए किया जाता है.
Published at : 11 Jul 2026 11:28 AM (IST)
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PM Modi New Zealand Visit New Zealand Products India New Zealand Trade

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