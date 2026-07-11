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PM Modi New Zealand Visit: भारत में रोज इस्तेमाल होती हैं न्यूजीलैंड की ये चीजें, शायद ही आपको पता हो
PM Modi New Zealand Visit: न्यूजीलैंड के कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल भारत में भी होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
PM Modi New Zealand Visit: भले ही न्यूजीलैंड भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो लेकिन इसके कई उत्पाद हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड के वे कौन से उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल भारत में भी होता है.
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Published at : 11 Jul 2026 11:28 AM (IST)
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