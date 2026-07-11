भारतीय सुपरमार्केट में बिकने वाली ज्यादातर आयातित कीवी न्यूजीलैंड से ही आती है. इन्हें फ्रूट सलाद और स्मूदी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से बीमारी के दौरान अक्सर इन्हें पसंद किया जाता है.