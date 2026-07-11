दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'

मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से नाराज उनके समर्थकों ने बवाल कर दिया है. दतिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान भी सामने आया है. उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि ऐसा कुछ न करें जिससे परेशानी हो. यह पार्टी का फैसला है. फैसले पर विरोध जताने का सही तरीका होता है. इस तरीके से अपने विचार नहीं रखे जाते.

नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार (11 जुलाई) को कहा कि पार्टी के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए इसलिए कोई भी हिंसक कदम न उठाएं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शनकारियों द्वारा पेट्रोल और केरोसीन डाले जाने का वीडियो भी देखा और सभी से निवेदन किया कि ऐसे गंभीर कृत्यों को अंजाम न दें.

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पूर्व गृहमंत्री बोले, "मैंने कल भी यह कहा था और आज भी यही कहूंगा. यह पार्टी का फैसला है. इन मामलों पर चर्चा होती है और एक प्रक्रिया होती है. मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे कोई परेशानी हो."

टिकट न मिलने पर क्या बोले नरोत्तम मिश्रा?

दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट काटे जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "यह पार्टी का फैसला है. मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, खासकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल या केरोसिन डालते हुए देखने के बाद, कि वे ऐसी हरकतें न करें. पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं. उन्हें इस तरह से नहीं दिखाया जाता."

भोपाल में भी हो सकता है प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. एमपी बीजेपी दफ्तर के घेराव करने की प्लानिंग की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, नरोत्तम मिश्रा रात में दिल्ली रवाना हो चुके हैं. कल देर रात तक नरोत्तम के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाई-वे जाम कर दिया था. 11-12 घंटों के चक्का जाम के बाद भी पुलिसकर्मियों की बात प्रदर्शनकारियों ने नहीं मानी. इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए. जवाब में पुलिस जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर-बितर किया गया.

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