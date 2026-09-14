रक्तदान में नंबर वन बना यह राज्य, लगातार तीसरे साल देश भर में जमाई धाक

प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 8,189 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से रिकॉर्ड 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्र हुआ. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले हरियाणा को वर्ष 2024 और 2025 में भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करते हुए सम्मानित किया जा चुका है.