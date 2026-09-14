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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरक्तदान में नंबर वन बना यह राज्य, लगातार तीसरे साल देश भर में जमाई धाक

रक्तदान में नंबर वन बना यह राज्य, लगातार तीसरे साल देश भर में जमाई धाक

हरियाणा लगातार तीसरे साल रक्तदान में देश का नंबर-वन राज्य बना है, जहां 5.89 लाख यूनिट ब्लड कलेक्शन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से गंभीर मरीजों को मुफ्त जीवनदान मिल रहा है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 14 Sep 2026 09:37 PM (IST)
हरियाणा लगातार तीसरे साल रक्तदान में देश का नंबर-वन राज्य बना है, जहां 5.89 लाख यूनिट ब्लड कलेक्शन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से गंभीर मरीजों को मुफ्त जीवनदान मिल रहा है.

मानव सेवा और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हरियाणा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रति दस लाख आबादी के अनुपात में रक्तदान करने के मामले में हरियाणा लगातार तीसरे साल पूरे देश में पहले पायदान पर रहा है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को आगामी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित होने वाले 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस' समारोह में सम्मानित किया जाएगा. यह सफलता प्रदेशवासियों के सेवा भाव और राज्य के आधुनिक मेडिकल सिस्टम की बदौलत संभव हो सकी है.

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स्वास्थ्य मंत्रालय के ई-रक्तकोष पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा का यह शीर्ष स्थान वहां के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे को दिखाता है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के ई-रक्तकोष पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा का यह शीर्ष स्थान वहां के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे को दिखाता है.
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राज्य में ब्लड बैंक का डिजिटल सिस्टम, जांच सुविधाएं और मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाने का ढांचा बेहद मजबूत है. इसके कारण जरूरतमंदों को आपात स्थिति में तुरंत जीवनरक्षक मदद मिल पा रही है.
राज्य में ब्लड बैंक का डिजिटल सिस्टम, जांच सुविधाएं और मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाने का ढांचा बेहद मजबूत है. इसके कारण जरूरतमंदों को आपात स्थिति में तुरंत जीवनरक्षक मदद मिल पा रही है.
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प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 8,189 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से रिकॉर्ड 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्र हुआ. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले हरियाणा को वर्ष 2024 और 2025 में भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करते हुए सम्मानित किया जा चुका है.
प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 8,189 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से रिकॉर्ड 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्र हुआ. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले हरियाणा को वर्ष 2024 और 2025 में भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करते हुए सम्मानित किया जा चुका है.
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लगातार तीन वर्षों से पहला स्थान बरकरार रखकर हरियाणा ने समाज सेवा में एक नई मिसाल पेश की है. स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों पर भी हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.
लगातार तीन वर्षों से पहला स्थान बरकरार रखकर हरियाणा ने समाज सेवा में एक नई मिसाल पेश की है. स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों पर भी हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.
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एकत्र किए गए रक्त में से 1305 हाई-रिस्क रिएक्टिव मामलों में से 96.17 प्रतिशत (1255) लोगों की पहचान कर उन्हें उचित इलाज से जोड़ा गया, जो 85 फीसदी के तय राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक है.
एकत्र किए गए रक्त में से 1305 हाई-रिस्क रिएक्टिव मामलों में से 96.17 प्रतिशत (1255) लोगों की पहचान कर उन्हें उचित इलाज से जोड़ा गया, जो 85 फीसदी के तय राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक है.
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इसके अलावा, एकत्र किए गए खून की बर्बादी को भी महज 2.69 प्रतिशत पर रोक कर रखा गया, जबकि तय मानक 4 प्रतिशत तक का है. राज्य सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बिना किसी शुल्क के रक्त और प्लेटलेट्स उपलब्ध कराती है.
इसके अलावा, एकत्र किए गए खून की बर्बादी को भी महज 2.69 प्रतिशत पर रोक कर रखा गया, जबकि तय मानक 4 प्रतिशत तक का है. राज्य सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बिना किसी शुल्क के रक्त और प्लेटलेट्स उपलब्ध कराती है.
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गरीब बीपीएल परिवारों और डेंगू के गंभीर मरीजों को फ्री सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (SDP) दी जाती हैं.
गरीब बीपीएल परिवारों और डेंगू के गंभीर मरीजों को फ्री सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (SDP) दी जाती हैं.
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साथ ही थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे मरीजों की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, जिन्हें जीवन भर बार-बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है.
साथ ही थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे मरीजों की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, जिन्हें जीवन भर बार-बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है.
Published at : 14 Sep 2026 09:37 PM (IST)
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Haryana Blood Donation

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