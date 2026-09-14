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रक्तदान में नंबर वन बना यह राज्य, लगातार तीसरे साल देश भर में जमाई धाक
हरियाणा लगातार तीसरे साल रक्तदान में देश का नंबर-वन राज्य बना है, जहां 5.89 लाख यूनिट ब्लड कलेक्शन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से गंभीर मरीजों को मुफ्त जीवनदान मिल रहा है.
मानव सेवा और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हरियाणा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रति दस लाख आबादी के अनुपात में रक्तदान करने के मामले में हरियाणा लगातार तीसरे साल पूरे देश में पहले पायदान पर रहा है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को आगामी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित होने वाले 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस' समारोह में सम्मानित किया जाएगा. यह सफलता प्रदेशवासियों के सेवा भाव और राज्य के आधुनिक मेडिकल सिस्टम की बदौलत संभव हो सकी है.
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Published at : 14 Sep 2026 09:37 PM (IST)
Tags :Haryana Blood Donation
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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