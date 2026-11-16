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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'

ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 10:03 AM (IST)
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आसियान सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आसियान सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध देश की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के केंद्र में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच रिश्ते कई क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं. भारत आसियान देशों के साथ घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है.

मोदी 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए. इस दौरान वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. उनकी यात्रा के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित है.

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भारत और आसियान के संबंध सदियों पुराने

मनीला रवाना होने से पहले जारी बयान में मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत आदान-प्रदान पर आधारित हैं. आज यह साझेदारी व्यापार, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आपसी जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है.

उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत का महत्वपूर्ण मंच है. उन्हें उम्मीद है कि इसमें शामिल देशों के नेताओं के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान होगा.

व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा जोर
अधिकारियों के मुताबिक, मनीला में आसियान और अन्य देशों के नेताओं के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी. इनमें व्यापार और निवेश बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने और बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर सोमवार को आसियान और उसके साझेदार देशों के नेताओं के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. भारत और आसियान के 11 सदस्य देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर का है. विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने पिछले सप्ताह कहा था कि आसियान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत की पहल
मनीला में होने वाला आसियान-भारत शिखर सम्मेलन फिलीपींस के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीडीएम)-प्लस के बाद हो रहा है. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा था कि इसने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट और अटल सीमा तय की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई ने देश के सक्रिय और युद्ध के अनुभव पर आधारित रक्षा सिद्धांत को प्रदर्शित किया.

हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर नजर
क्वाड देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और प्रभाव पर नजर रख रहे हैं. भारत लगातार स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता रहा है. भारत का जोर सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ विवादों का समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत करने पर है.

सेबू में एडीडीएम-प्लस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बातचीत भी की थी. इन बैठकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर चर्चा हुई.

चीन-फिलीपींस तनाव के बीच मनीला में क्वाड बैठक
अधिकारियों ने मनीला में क्वाड सम्मेलन की मेजबानी को भी महत्वपूर्ण बताया है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब चीन और फिलीपींस के बीच तनाव जारी है. पिछले महीने चीनी राजनयिक ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो जूनियर की उस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने चीन को क्षेत्रीय अशांति पैदा करने वाला देश बताया था.

अमेरिकी युद्ध विभाग की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को सैन्य ताकत के जरिये रोकने और सीधे टकराव से बचने पर जोर दिया गया है. वहीं, भारत और अमेरिका ने पिछले साल रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 साल का रूपरेखा समझौता किया था. इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है.

भारत आसियान देशों के साथ रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाश रहा है. इसमें गश्ती पोत, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है. इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सैन्य संबंधों को और मजबूत करना है.

क्वाड सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे पर चर्चा
मोदी की यात्रा के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन भी होने की उम्मीद है. अधिकारियों के मुताबिक, इसमें आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों की घोषणा की जा सकती है.

इन प्रस्तावों को 31 अक्टूबर को अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था. इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक पहुंच बढ़ाने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने समेत कई फैसले हुए थे.

सितंबर 2024 के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की यह पहली बैठक होगी. इस बार सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा. खास बात यह है कि क्वाड की बैठक पहली बार किसी ऐसे देश में आयोजित होने जा रही है, जो इस समूह का सदस्य नहीं है.

यह भी पढ़िएः ASEAN समिट से क्या चाहता है भारत? दक्षिण चीन सागर पर खोले पत्ते, कहा- 'आजादी जरूरी'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Nov 2026 09:33 AM (IST)
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