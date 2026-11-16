City of Cats: यूरोप और एशिया की सीमाओं को आपस में जोड़ने वाले जादुई शहर इस्तांबुल की गलियों में जब आप कदम रखेंगे, तो कोई इमारत या ऐतिहासिक मीनार नहीं, बल्कि आपकी नजरें चार पैरों वाले एक बेहद खूबसूरत और शाही बाशिंदे पर टिक जाएंगी. जी हां, जिस शहर के चप्पे-चप्पे पर केवल और केवल बिल्लियों का राज हो, उसे यूं ही दुनिया की बिल्लियों का शहर नहीं कहा जाता. अजान की गूंज से लेकर बास्फोरस स्ट्रेट के ठंडे किनारों तक, यहां हर कोने पर बिल्लियां ऐसी शान से घूमती हैं मानो वे किसी रियासत की मालकिन हों. आखिर क्या है इस शहर की अनूठी कहानी और क्यों यहां के लोग इन मखमली जीवों पर अपनी जान छिड़कते हैं, आइए इसके हर दिलचस्प पहलू से पर्दा उठाते हैं.

गलियों से लेकर मस्जिदों तक बिल्लियां ही बिल्लियां

इस्तांबुल की खूबसूरती सिर्फ इसके प्राचीन महलों और बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का असली दिल गलियों में दौड़ती-फुदकती इन बिल्लियों के साथ धड़कता है. आप किसी ऐतिहासिक मस्जिद के प्रांगण में जाएं, किसी कैफे में बैठें या फेरी से सफर करें- हर जगह आपको बिल्लियां बेहद सुकून से बैठी नजर आएंगी. इन्हें देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये किसी आवारा पशु की जिंदगी जी रही हैं, बल्कि ये शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा बन चुकी हैं जिनके बिना इस्तांबुल की कल्पना ही नहीं की जा सकती.

इस्तांबुल में आखिर कितनी बिल्लियां?

आंकड़ों की बात करें तो इस शहर में बिल्लियों की आबादी किसी छोटे देश की जनसंख्या जैसी प्रतीत होती है. जनवरी 2026 में फ्रांस की प्रमुख समाचार एजेंसी AFP द्वारा जारी की गई नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, इस्तांबुल की सड़कों पर रहने वाली बिल्लियों का आधिकारिक आंकड़ा 1 लाख 60 हजार से कहीं ज्यादा है. हालांकि, इससे पहले साल 2016 में तुर्की की सरकारी एजेंसी अनादोलु ने वेटरनरी सर्जन्स चैंबर के हवाले से चौंकाने वाला दावा किया था कि शहर में केवल आवारा बिल्लियों की संख्या 7 लाख के पार है, जबकि कुत्ते और बिल्लियों को मिलाकर यह कुल आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है.

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आखिर इस्तांबुल में इतनी बिल्लियां कहां से आईं?

इस्तांबुल का बिल्लियों के प्रति यह अटूट प्रेम रातों-रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में गहराई तक धंसी हुई हैं. यह शहर सदियों से दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह रहा है. पुराने जमाने में जब व्यापारी जहाजों से मसालों और अनाज का आदान-प्रदान करते थे, तो जहाजों के गोदामों को चूहों और कीटों से बचाने के लिए बिल्ली पालने की पुरानी परंपरा थी. धीरे-धीरे ये जहाज वाले जीव बंदरगाहों पर उतरे और इस शहर के सांस्कृतिक जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बन गए कि कभी वापस ही नहीं लौटे.

इस्तांबुल के लोगों को बिल्लियों से इतना प्यार क्यों है?

बिल्लियों के प्रति इस अगाध स्नेह के पीछे एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू भी है. इस्लामिक संस्कृति में बिल्ली को एक बेहद साफ-सुथरा और पवित्र जानवर माना जाता है. इतिहास गवाह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को भी बिल्लियां बेहद पसंद थीं, जिसके चलते सदियों से तुर्की की मस्जिदों और घरों में बिल्लियों का खुले दिल से स्वागत किया जाता रहा है.

इतना ही नहीं, इस्तांबुल में सदियों से कैट सिटर यानी बिल्लियों की देखभाल करने वालों की एक अनूठी परंपरा चली आ रही है, जिन्हें स्थानीय भाषा में मकांजी कहा जाता है. ये समर्पित लोग आपसी सहयोग से शहर की लाखों आवारा बिल्लियों के लिए भोजन, पानी और सर्दी-गर्मी से बचाव का पूरा इंतजाम करते हैं.

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