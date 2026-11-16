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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन

आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन

जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED अब तक आजम खान से 80 सवाल पूछ चुकी है. केस में ईडी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 07:51 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री आजम खान ईडी की रिमांड में हैं. जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया था. इस केस में ईडी ने आजम खान से अब तक 80 सवाल पूछे हैं और जांच अब आखिरी चरण में है. ईडी मनी लॉन्ड्रिग केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी.

आजम खान से चार दिन की रिमांड में 80 सवाल पूछे गए हैं. पूछताछ के दौरान ईडी को आजम खान ने कोई खास बयान नहीं दिया है. ईडी कोई खास बयान दर्ज करने में सफल नहीं हुई है. इस केस की जांच अंतिम चरण में है.

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16 को रिमांड होगी खत्म
आजम खान की ईडी रिमांड का आज आखिरी दिन है. ईडी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च रकम और उसके स्रोत की जांच कर रही है. जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और 59 भवनों की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुकी है. इसके अलावा एजेंसी जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे, आय और निर्माण कार्यों में खर्च रकम का मिलान कर रही है.

जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट
ईडी पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी. आज पूछताछ के लिए ईडी के पास अंतिम दिन है. आज ग़ाज़ियाबाद की कोर्ट में आज़म खान को 4.30 बजे तक पेश करना है. ⁠ईडी आजम का मेडिकल मुआयना मुख्यालय में ही करवाएगी. वहीं डॉक्टर की टीम को बुलाया जाएगा.

बता दें आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी. जेल से बाहर आते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया था. उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए अपन कस्टडी में ले लिया था. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 16 Nov 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
ED AZam Khan Jauhar University
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