2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?

ICC ने साल 2035 तक का रोडमैप तैयार कर लिया है. इस दौरान 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा. 2031 वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए तारीख और वेन्यू, दोनों पर मुहर लगा दी गई है. वहीं उसके बाद होने वाले आईसीसी इवेंट्स के वेन्यू पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तारीख सामने आ गई हैं.

आईसीसी का अगला बड़ा इवेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप है, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा. इसके बाद अगले चार साल में किसी भी अफ्रीकी देश को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी नहीं मिली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वेन्यू को इंग्लैंड से बाहर किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन फिलहाल आईसीसी फैसला कर चुका है कि 2031 तक WTC का फाइनल इंग्लैंड की धरती पर ही खेला जाएगा.

2031 तक ICC इवेंट्स का शेड्यूल

2027 ODI वर्ल्ड कप - दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड

2028 टी20 वर्ल्ड कप - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

2029 WTC फाइनल - इंग्लैंड

2029 चैंपियंस ट्रॉफी - भारत

2030 टी20 वर्ल्ड कप - इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड

2031 WTC फाइनल - इंग्लैंड

2031 ODI वर्ल्ड कप - भारत और बांग्लादेश

भारत को 2 इवेंट्स की मेजबानी

साल 2031 तक की बात करें तो भारत 2 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करेगा. 2029 में मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा. उसके दो साल बाद भारत और बांग्लादेश मिलकर 2031 वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे. बता दें कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत की धरती पर खेली जाएगी. भारत ने आखिरी बार 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी.

2032-2035 तक के शेड्यूल पर भी मुहर

2032 से लेकर साल 2035 तक के लिए भी ICC ने रोडमैप तैयार कर लिया है. हालांकि अभी तक वेन्यू पर मुहर नहीं लगी है. 2032 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2025 के वनडे वर्ल्ड कप तक, आईसीसी ने तारीखों की एक विंडो तैयार कर ली है.

2032 टी20 वर्ल्ड कप - 14 अक्टूबर - 14 नवंबर

2033 WTC फाइनल - 9-13 जून

2033 चैंपियंस ट्रॉफी - 2-23 अक्टूबर

2034 टी20 वर्ल्ड कप - 6 जुलाई - 6 अगस्त

2035 WTC फाइनल - 7-11 जून

2035 वनडे वर्ल्ड कप - 2 अक्टूबर - 18 नवंबर

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