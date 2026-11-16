IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?

2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?

ICC ने साल 2035 तक के लिए बड़े इवेंट्स का शेड्यूल तैयार कर लिया है. साल 2031 तक भारत 2 बड़े इवेंट्स की मेजबानी करेगा. वहीं 2035 वर्ल्ड कप की तारीख भी सामने आ गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

ICC ने साल 2035 तक का रोडमैप तैयार कर लिया है. इस दौरान 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा. 2031 वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए तारीख और वेन्यू, दोनों पर मुहर लगा दी गई है. वहीं उसके बाद होने वाले आईसीसी इवेंट्स के वेन्यू पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तारीख सामने आ गई हैं.

आईसीसी का अगला बड़ा इवेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप है, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा. इसके बाद अगले चार साल में किसी भी अफ्रीकी देश को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी नहीं मिली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वेन्यू को इंग्लैंड से बाहर किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन फिलहाल आईसीसी फैसला कर चुका है कि 2031 तक WTC का फाइनल इंग्लैंड की धरती पर ही खेला जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड
क्रिकेट
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
क्रिकेट
LA 2028 ओलंपिक के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी टीम? ICC ने समझाया पूरा क्वालिफिकेशन सिस्टम
LA 2028 ओलंपिक के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी टीम? ICC ने समझाया पूरा क्वालिफिकेशन सिस्टम
क्रिकेट
भारत करेगा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी, ICC ने किया एलान
भारत करेगा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी, ICC ने किया एलान

2031 तक ICC इवेंट्स का शेड्यूल

2027 ODI वर्ल्ड कप - दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड

2028 टी20 वर्ल्ड कप - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

2029 WTC फाइनल - इंग्लैंड

2029 चैंपियंस ट्रॉफी - भारत

2030 टी20 वर्ल्ड कप - इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड

2031 WTC फाइनल - इंग्लैंड

2031 ODI वर्ल्ड कप - भारत और बांग्लादेश

भारत को 2 इवेंट्स की मेजबानी

साल 2031 तक की बात करें तो भारत 2 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करेगा. 2029 में मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा. उसके दो साल बाद भारत और बांग्लादेश मिलकर 2031 वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे. बता दें कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत की धरती पर खेली जाएगी. भारत ने आखिरी बार 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी.

2032-2035 तक के शेड्यूल पर भी मुहर

2032 से लेकर साल 2035 तक के लिए भी ICC ने रोडमैप तैयार कर लिया है. हालांकि अभी तक वेन्यू पर मुहर नहीं लगी है. 2032 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2025 के वनडे वर्ल्ड कप तक, आईसीसी ने तारीखों की एक विंडो तैयार कर ली है.

2032 टी20 वर्ल्ड कप  - 14 अक्टूबर - 14 नवंबर

2033 WTC फाइनल - 9-13 जून

2033 चैंपियंस ट्रॉफी - 2-23 अक्टूबर

2034 टी20 वर्ल्ड कप - 6 जुलाई - 6 अगस्त

2035 WTC फाइनल - 7-11 जून

2035 वनडे वर्ल्ड कप - 2 अक्टूबर - 18 नवंबर

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
ICC ICC ODI World Cup ICC CHAMPIONS TROPHY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड
क्रिकेट
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
क्रिकेट
LA 2028 ओलंपिक के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी टीम? ICC ने समझाया पूरा क्वालिफिकेशन सिस्टम
LA 2028 ओलंपिक के लिए कैसे क्वालीफाई करेगी टीम? ICC ने समझाया पूरा क्वालिफिकेशन सिस्टम
क्रिकेट
भारत करेगा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी, ICC ने किया एलान
भारत करेगा 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी, ICC ने किया एलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
जम्मू और कश्मीर
बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार
बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
क्रिकेट
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
बाब अल-मंडेब से पीछे हटी यमन की सेना, हूतियों की बढ़त से अदन पर खतरा
बाब अल-मंडेब से पीछे हटी यमन की सेना, हूतियों की बढ़त से अदन पर खतरा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget