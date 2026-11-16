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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHumans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?

Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?

Humans Without Water: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर धरती से सारा पानी खत्म हो जाए तो इंसान कितने वक्त तक जिंदा रह सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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  • यदि पृथ्वी से बाहरी जल स्रोत समाप्त हो जाएँ।
  • बाहरी पानी के बिना इंसान तीन से पांच दिन बचेगा।
  • पानी खत्म होने से बिजली, कृषि, खाद्य संकट आएगा।
  • शरीर समेत पानी का हर अणु गायब होने पर तत्काल मृत्यु।

Humans Without Water: इंसान जिंदा रहने के लिए पानी पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी से सारा पानी अचानक गायब हो जाए? क्या इंसान इसके बाद भी जिंदा रह सकते हैं और अगर हां तो कितने वक्त तक? अगर समुद्र, नदी, झील और जमीन के नीचे के पानी के स्रोत गायब हो जाएं लेकिन इंसानी शरीर के अंदर का पानी बचा रहे, तो पीने के पानी के बिना ज्यादातर लोग सिर्फ तीन से पांच दिनों तक ही जिंदा रह पाएंगे. हालांकि यह कोई तय समय सीमा तो नहीं है लेकिन आमतौर पर 3 दिन का अनुमान ही माना जाता है.

अगर पानी का हर मॉलिक्यूल जिसमें हमारे शरीर के अंदर का पानी भी शामिल है, गायब हो जाए तो तुरंत ही मौत हो जाएगी. यह अंतर काफी जरूरी है क्योंकि इन दोनों स्थितियों में इंसानों के जिंदा रहने पर काफी अलग-अलग असर पड़ेगा. एक स्थिति में पानी और भोजन का गंभीर संकट तेजी से पैदा हो जाएगा मगर दूसरी स्थिति में जिंदा रहना तुरंत नामुमकिन हो जाएगा. 

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अगर पृथ्वी के बाहरी जल स्रोत गायब हो जाएं 

सोचिए कि सभी समुद्र, नदी, झील और भूजल गायब हो जाए लेकिन इंसानी शरीर में मौजूद पानी बचा रहे. पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा और पानी पर निर्भर सिस्टम में भारी रुकावटें आने लगेंगी. 

शुरुआत के 24 से 48 घंटे के अंदर पानी की आपूर्ति करने वाली प्रणालियां और बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. इसका असर जल विद्युत पर निर्भर प्रणालियों और थर्मल पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम पर पड़ेगा. इसी के साथ लोगों में डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण भी दिखने लगेंगे. जैसे काफी ज्यादा प्यास लगना, थकान और चक्कर आना. 

अगले कुछ दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे. सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ व्यक्ति बिना पानी पिए औसतन 3 से 5 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है. इसके बाद किडनी काम करना बंद कर देंगी और शरीर के जरूरी अंग फेल होने लगेंगे.


Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?

इंसान कितने वक्त तक जिंदा रह सकता है? 

जिंदा रहने का सटीक समय हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर होगा कि आसपास का वातावरण कैसा है और क्या कोई बचा हुआ तरल पदार्थ मौजूद है. ठंडे वातावरण में रहने वाला और शारीरिक मेहनत से बचने वाला व्यक्ति गर्मी में रहने वाले या फिर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है.

इसी के साथ बोतल में जमा पानी जिंदा रहने के समय को थोड़ा और बढ़ा सकता है. फलों और सब्जियों से मिलने वाला रस भी कुछ तरल पदार्थ दे सकता है. इससे कोई व्यक्ति कुछ हफ्ते या फिर शायद कुछ महीनों तक भी जिंदा रह सकता है. लेकिन यह काफी असाधारण स्थिति ही होगी. बारिश न होने पर पेड़-पौधे सूख जाएंगे जिससे खाने और ऑक्सीजन का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा. हालांकि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन तुरंत खत्म नहीं होगी. 


Humans Without Water: अगर पृथ्वी से गायब हो जाए सारा पानी तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे इंसान, जानें यहां?

अगर पानी का हर एक मॉलिक्यूल गायब हो जाए 

और भी ज्यादा भयानक स्थिति तब होगी जब पृथ्वी से पानी का हर एक मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा. इसमें इंसानी शरीर के अंदर का पानी भी शामिल है. इंसानी शरीर का लगभग 60% से 65% हिस्सा पानी से बना होता है. अगर किसी वैश्विक घटना की वजह से यह सभी मॉलिक्यूल गायब हो जाएं तो इंसानों तुरंत सूख जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी.

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जानवर और पौधे भी खत्म हो जाएंगे 

ऐसी स्थिति में आमतौर पर माने जाने वाले तीन से पांच दिनों तक जिंदा रहने का अनुमान भी लागू नहीं होगा. यह अनुमान उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में पानी तो मौजूद है लेकिन उनके आसपास और पानी नहीं मिल पा रहा है. अगर शरीर के अंदर का पानी ही गायब हो जाए तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बचेगी जिसमें कोई इंसान बिना पानी पिए जिंदा रह सके.

यह भी पढ़ें: UN में पास हुआ मृत्युदंड के खिलाफ प्रस्ताव, किन देशों ने पहले ही ले लिया था यह फैसला?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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