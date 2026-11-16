Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टेलीग्राफ, रेडियो, झंडों, सायरन से चक्रवात चेतावनी मिलती थी।

Cyclone Forecasting: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उड़ीसा में तीन हफ्तों के अंदर तीसरा चक्रवात आ सकता है. दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और 24 घंटे के अंदर एक डिप्रेशन में बदल जाएगा. इसके बाद इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ने और सोमवार तक दक्षिणी और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है.

1960 के दशक में मौसम संबंधी सेटेलाइट्स के आने से पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले लोग जहाज से मिलने वाले जानकारी, बैरोमीटर के दबाव की रीडिंग और प्राकृतिक संकेत पर ही निर्भर रहते थे. उस वक्त जानकारी टेलीग्राफ और रेडियो नेटवर्क के जरिए पहुंचाई जाती थी.

सेटेलाइट के बिना चक्रवातों का पता कैसे लगाया जाता था?

खुले समुद्र में जहाज और लाइट शिप जरूरी जानकारी देते थे. लाइट शिप रोशनी से संकेत देने वाले जहाज होते थे. व्यापारिक जहाजों और समुद्र में तैरने वाले लाइटहाउस को अक्सर तूफानों का सामना करना पड़ता था और वे तटीय मौसम केंद्रों को तेज हवा, उफनते समुद्र और बिगड़ते हालात की सूचना देते थे.

बैरोमीटर एक और जरूरी संकेत देता था. चक्रवात के केंद्र के पास वायुमंडलीय दबाव काफी कम हो जाता था. जैसे-जैसे कोई तूफान करीब आता जहाज और तटीय मौसम केंद्र पर लगे बैरोमीटर में मरकरी का स्तर तेजी से गिर सकता था. मौसम पर नजर रखने वाले लोग इस भारी गिरावट को एक चेतावनी के रूप में देखते थे और समझ जाते थे कि तूफान करीब आ रहा है.





हवा की दिशा और समुद्र की स्थिति

हवा की दिशा और समुद्र की स्थिति में होने वाले बदलाव भी मददगार साबित होते थे. तट के पास अजीब तरीके से ऊंची लहरें उठना, नमी में बदलाव और हवा की दिशा में अचानक बदलाव इस बात का संकेत हो सकते थे कि समुद्र में कहीं दूर एक शक्तिशाली तूफान बन रहा है.

मौसम संबंधी गुब्बारे

1940 के दशक में मौसम संबंधी गुब्बारे और कुछ खास निगरानी विमान के जरिए काफी ज्यादा व्यवस्थित जानकारी जुटाई जाने लगी थी. 1941 में मौसम संबंधी गुब्बारे के साथ रेडियोसोंड का इस्तेमाल शुरू हुआ. इसके बाद लगभग 1944 में विशेष निगरानी विमान का इस्तेमाल होने लगा. यह विमान सीधे तूफान के अंदर जाकर हवा की रफ्तार और वायुमंडलीय दबाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे.

तटीय इलाकों में पारंपरिक तरीके से मौसम का अंदाजा लगाने का चलन भी बना रहा. नाविक और स्थानीय निवासी बादल के रंग, पक्षियों या फिर दूसरे जानवरों के असामान्य व्यवहार के साथ-साथ हवाओं में बदलाव को देखकर यह समझ जाते थे कि मौसम खराब होने वाला है.

असल में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया अलग-अलग स्रोतों से मिले संकेतों को एक साथ जोड़ने का काम थी. हालांकि तूफान जमीन से जितना दूर होता था उसके बारे में जानकारी जुटाना उतना ही मुश्किल हो जाता था. समुद्र के कुछ हिस्सों में निगरानी रखने वाले कुछ लोग मौजूद हुआ करते थे लेकिन यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि हर उभरते हुए मौसम तंत्र से होकर जहाज गुजरेंगे.





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लोगों को चक्रवात की चेतावनी कैसे मिलती थी?

19वीं सदी के बीच में आए टेलीग्राफ ने शहरों और तटीय केंद्रों के बीच तूफान की जानकारी भेजना मुमकिन कर दिया था. बाद में रेडियो ने मौसम संबंधी चेतावनियों की पहुंच को और भी बढ़ा दिया. तूफान की रफ्तार और दिशा के बारे में रिपोर्ट तेजी से पहुंचाई जा सकती थी.

बंदरगाह और लाइट हाउस पर चेतावनी वाले झंडे मछुआरों और नाविकों को खतरे के बारे में बताते थे. अंधेरा होने पर लालटेन या फिर अलग-अलग रंगों की बत्तियां तट के पास और समुद्र में मौजूद लोगों को चेतावनी देती थी. अखबार मौसम विभाग के अलर्ट को कस्बों और शहरों तक पहुंचाता था. जब कोई खतरनाक मौसमी खतरा आता था तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहने के लिए सायरन, मंदिर या फिर चर्च की घंटियों और ढोल का इस्तेमाल किया जाता था.

चेतावनी नेटवर्क इस बात पर निर्भर करता था कि सूचना सही लोगों तक पहुंचे. टेलीग्राफ और रेडियो संदेशों ने आधिकारिक केंद्रों के बीच जानकारी को पहुंचाने में मदद की. इसी के साथ झंडों और बत्तियों ने बंदरगाहों के आसपास काम करने वालों को अलर्ट किया. इसी के साथ अखबारों में ऐसी जानकारी होती थी जिसे लोग देख सकते थे लेकिन छपी हुई चेतावनी हमेशा दूर दराज के इलाकों तक जल्दी नहीं पहुंच पाती थी.

यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर सायरन, घंटियों और ढोल ने समुदायों के बीच संदेश को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई. इन सभी तरीकों ने मिलकर वैज्ञानिक ऑब्जरवेशन को तटीय इलाकों में की जाने वाली कार्रवाई से जोड़ दिया.

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