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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, नितिन नवीन वाली सीट से लड़ेंगे अभिषेक कुमार

बांकीपुर से बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, नितिन नवीन वाली सीट से लड़ेंगे अभिषेक कुमार

Bankipur By-Poll: अभिषेक कुमार की बात करें तो इनके नाम की चर्चा दूर-दूर तक नहीं थी. अचानक मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय की ओर से लिस्ट जारी हुई तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम था.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 05:57 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया. नितिन नवीन की इस सीट से बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

अभिषेक कुमार की बात करें तो इनके नाम की चर्चा दूर-दूर तक नहीं थी. अचानक मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय की ओर से लिस्ट जारी हुई तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम था. हालांकि चर्चा में तीन-चार नाम थे लेकिन उसमें से किसी को मौका नहीं मिला. अब जो नाम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है.

(यह खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 07 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Bankipur Abhishek Kumar BIHAR NEWS Bankipur By-Poll Bankipur By-Elections
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