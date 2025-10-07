हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Price: आज 1 लाख का सोना खरीद लें तो 2050 में कितना हो जाएगा दाम, जान लें गुणा-गणित

Gold Price: आज 1 लाख का सोना खरीद लें तो 2050 में कितना हो जाएगा दाम, जान लें गुणा-गणित

Gold Price: सोने के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में कोई शख्स 1 लाख रुपये का सोना खरीदता है तो आखिर वह 2050 तक कितने का हो जाएगा. चलिए समझते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Gold Price: सोने के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में कोई शख्स 1 लाख रुपये का सोना खरीदता है तो आखिर वह 2050 तक कितने का हो जाएगा. चलिए समझते हैं.

सोने के दाम

आज के रेट्स के हिसाब से देखें तो भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,23,100 प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है. अलग-अलग शहरों में मामूली फर्क जरूर है, लेकिन फिलहाल यही बाजार की औसत दर है.
सोने की कीमतों में लगातार उछाल की कई वजहें हैं. सबसे पहले तो दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है. अमेरिका और यूरोप की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव ने लोगों को सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर खींचा है.
दूसरा बड़ा कारण है डॉलर और रुपये का समीकरण. जब डॉलर महंगा होता है या रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोने की कीमत अपने आप ऊपर चली जाती है क्योंकि भारत ज्यादातर सोना आयात करता है.
त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में भी सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे बाजार में इसके दाम और उछलते हैं. साथ ही, कई देशों के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं ताकि अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रख सकें. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में इजाफा हो रहा है.
अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आप आज 1,00,000 का सोना खरीदते हैं, तो 2050 तक उसकी कीमत कितनी होगी? इसका सीधा जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन पिछले 25 सालों के आंकड़ों से एक अंदाजा लगाया जा सकता है.
साल 2000 में 10 ग्राम सोना करीब 4,400 रुपये के आसपास था, जबकि आज वही लगभग 1,23,100 के आसपास पहुंच गया है. यानी 25 साल में करीब 25 गुना बढ़ोतरी हुई.
अगर आने वाले 25 सालों तक सोना औसतन 10 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहा, तो 1,00,000 का सोना 2050 तक लगभग 11-12 लाख के आसपास हो सकता है. अगर वृद्धि दर 8% रही तो ये मूल्य करीब 7 लाख और अगर 12% रही तो 15 लाख से ऊपर पहुंच सकता है.
Published at : 07 Oct 2025 11:06 AM (IST)
Gold Price Gold Price Today Gold Price 2050 1 Lakh Gold Value

