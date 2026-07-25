नासा के लूनर रिकॉनिसेंस आर्बिटल की तस्वीरों से यह पता चलता है कि अपोलो मिशन में 6 में से 5 झंडा अभी भी खड़े हैं. जबकि अपोलो 11 का झंडा अंतरिक्ष यात्रियों के जाने के कुछ ही समय बाद लूनर मॉड्यूल के रॉकेट से निकलने वाली गैस के दबाव की वजह से गिर गया था.