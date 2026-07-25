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Moon Flag: क्या हमेशा लगा रहता है चांद पर पहुंचने वाले देश का झंडा, वहां के तापमान का उन पर कितना असर?
Moon Flag: चांद पर लगे झंडों में समय के साथ काफी बदलाव आ जाता है. आइए जानते हैं कैसा होता है वह बदलाव?
Moon Flag: चांद पर राष्ट्रीय झंडा लगाना अंतरिक्ष की खोज के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माना जाता है. लेकिन पृथ्वी के उलट चांद का कठोर वातावरण समय के साथ इन झंडों को धीरे-धीरे बदल देता है. हालांकि अपोलो मिशन के दौरान लगाए गए ज्यादातर झंडे अभी भी खड़े हैं लेकिन उनके रूप में काफी बदलाव आया है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:12 AM (IST)
Tags :NASA LRO Moon Flag Apollo Moon Flag
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Hirdesh Kumar Singh
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