18000 फीट पर लड़ी गई थी भारत की ये जंग, इतने जवान हुए थे शहीद
कारगिल युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जहां पर तापमान माइनस डिग्री में होता था. चलिए जानें इस दौरान भारत के कितने वीर जवान शहीद हुए और कितने हीरोज ने विजय पताका फहराई.
- ऑपरेशन विजय में चार वीर जवानों को परमवीर चक्र मिला।
भारत के सैन्य इतिहास में 26 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इसी तारीख को देश के वीर जवानों ने रणनीतिक रूप से महत्पवूर्ण चोटियों से दुश्मनों को खदेड़कर कारगिल में तिरंगा फहराया था. यह एतिहासिक सफलता सिर्फ युद्ध की जीत मात्र नहीं थी, बल्कि विषम परिस्थितियों में, जमा देने वाली ठंड में और दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सेना के अडिग संकल्प की मिसाल थी. इस महासंग्राम में भारत से वीर सपूतों ने जिस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं से दुश्मनों को खदेड़ा था, उसे समझने के लिए उस जंग के हर एक पहलू और आंकड़ों को गहराई से जानना बेहद जरूरी है.
माइनस डिग्री तापमान में दुश्मनों को दी मात
लद्दाख के कारगिल, द्रास, बटालिक और काकसर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास लड़ा गया यह युद्ध मौसम की सबसे कठिन परीक्षा था. यहां पर युद्ध क्षेत्र का तापमान गर्मियों के मौसम में भी शून्य के आसपास बना रहता था, जबकि युद्ध के दौरान यह गिरकर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था. ऐसी जानलेवा ठंड में भारी बर्फबारी में और बर्फीली हवाओं के बीच हथियार चलाना, चढ़ाई करना और अपनी जान बचाते हुए दुश्मन का मुकाबला करना किसी इंसान की सहनशक्ति से बिल्कुल परे था.
18000 फीट ऊंची दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई
यह पूरा संघर्ष बेहद विषम परिस्थितियों में करीब 16,000 से 18,000 फीट कुछ जगहों पर तो 20,000 फीट तक अत्यधिक ऊंचाई वाली सीधी पहाड़ियों पर लड़ा गया था. पाकिस्तानी घुसपैठिए पहले से ऊंची चोटियों पर मजबूत बंकर बनाकर बैठे थे, जिससे उनको नीचे मौजूद भारतीय सैनिकों की हर हलचल पर सीधी नजर रखने का बड़ा फायदा मिल रहा था. हमारे जवानों को ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारी-भरकम राशन, हथियार और गोला-बारूद लेकर खड़ी चट्टानों पर चढ़ना होता था. रात के अंधेरे में बर्फ की फिसलती चट्टानों पर आगे बढ़ते हुए उनका सफाया करना सबसे बड़ी चुनौती था.
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कारगिल युद्ध में कितने जवान शहीद, कितने घायल?
लगभग दो महीने से भी अधिक समय तक चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना ने घुसपैठियों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था. ऑपरेशन विजय में भारत के 527 जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए थे, 1363 जवान गंभीर रूप से घायल थे. भारतीय वीर सैनिकों की भारी गोलीबारी, अदम्य साहस और पर्वतारोहण के बल पर दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई हजार सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने 26 जुलाई 1999 को अंतिम विजय की घोषणा की.
कारगिल महासंग्राम के असली नायक कौन?
कारगिल युद्ध में कई ऐसे शूरवीर सामने आए, जिनकी बहादुरी की गाथाएं आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं. इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचस देने वाले चार जांबाजों के देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया. इनमें मरणोपरांत सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा भी शामिल थे, जिन्होंने ये दिल मांगे मोर का नारा देकर तोलोलिंग और प्वाइंट 5140 पर परचम लहराया था. इसके अलावा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सबसे कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार ने अपनी वीरता से इतिहास रच दिया था.
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