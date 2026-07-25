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Youth Unemployment: इस देश में है युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें कैसे हैं भारत के हालात?
Youth Unemployment: दुनिया में एस्वातिनी एक ऐसा देश है जहां पर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या है भारत के हाल.
Youth Unemployment: एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अभी दुनिया में युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है. लेकिन भारत की कुल बेरोजगारी दर ग्लोबल औसत से कम है. इसके बावजूद भी देश को अपनी युवा और पढ़ी-लिखी आबादी के लिए रोजगार के मौके देने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं दुनिया में बेरोजगारी की स्थिति और उसमें भारत की जगह है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion