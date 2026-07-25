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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजYouth Unemployment: इस देश में है युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें कैसे हैं भारत के हालात?

Youth Unemployment: इस देश में है युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें कैसे हैं भारत के हालात?

Youth Unemployment: दुनिया में एस्वातिनी एक ऐसा देश है जहां पर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या है भारत के हाल.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Youth Unemployment: दुनिया में एस्वातिनी एक ऐसा देश है जहां पर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या है भारत के हाल.

Youth Unemployment: एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अभी दुनिया में युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है. लेकिन भारत की कुल बेरोजगारी दर ग्लोबल औसत से कम है. इसके बावजूद भी देश को अपनी युवा और पढ़ी-लिखी आबादी के लिए रोजगार के मौके देने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं दुनिया में बेरोजगारी की स्थिति और उसमें भारत की जगह है.

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इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एस्वातिनी 34.2% युवा बेरोजगारी दर के साथ दुनिया की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 32.4% के साथ है.
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एस्वातिनी 34.2% युवा बेरोजगारी दर के साथ दुनिया की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 32.4% के साथ है.
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भारत की कुल बेरोजगारी दर का अनुमान लगभग 5.5% है. लेकिन युवाओं और पढ़े-लिखे ग्रैजुएट लोगों में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है.
भारत की कुल बेरोजगारी दर का अनुमान लगभग 5.5% है. लेकिन युवाओं और पढ़े-लिखे ग्रैजुएट लोगों में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है.
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इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश की बेरोजगार आबादी में लगभग 83% युवा हैं. यह नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने की बढ़ती चुनौती को दिखाता है.
इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश की बेरोजगार आबादी में लगभग 83% युवा हैं. यह नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने की बढ़ती चुनौती को दिखाता है.
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पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी काफी ज्यादा है. पुरुष GenZ ग्रेजुएट में यह दर 29% और महिला GenZ ग्रेजुएट में यह 36.9% तक है.
पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी काफी ज्यादा है. पुरुष GenZ ग्रेजुएट में यह दर 29% और महिला GenZ ग्रेजुएट में यह 36.9% तक है.
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शिक्षा और योग्यता बढ़ने के बावजूद स्किल गैप एक बड़ी बाधा बनी हुई है. सिर्फ आधे युवा ही नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं और लगभग 75 प्रतिशत में जरूरी डिजिटल और प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है.
शिक्षा और योग्यता बढ़ने के बावजूद स्किल गैप एक बड़ी बाधा बनी हुई है. सिर्फ आधे युवा ही नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं और लगभग 75 प्रतिशत में जरूरी डिजिटल और प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है.
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भारत के लेबर मार्केट में अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा है. इसी के साथ लेबर फोर्स में भागीदारी काफी कम है. इससे कुल रोजगार के मौके सीमित हो जाते हैं.
भारत के लेबर मार्केट में अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा है. इसी के साथ लेबर फोर्स में भागीदारी काफी कम है. इससे कुल रोजगार के मौके सीमित हो जाते हैं.
Published at : 25 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Youth Unemployment Youth Unemployment India Eswatini Unemployment

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