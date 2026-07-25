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कुत्ता या हाथी नहीं, ये जानवर है इंसान के बाद सबसे ज्यादा समझदार- साफ पानी इसका ठिकाना
डॉल्फिन इंसान के बाद सबसे समझदार जीव है, जो शीशे में खुद को पहचानने और औजारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है. गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में रहती है और इकोलोकेशन तकनीक से शिकार करती है.
जब भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले कुत्ते या हाथी का नाम आता है. हालांकि, आधुनिक वैज्ञानिक शोधों और अध्ययनों ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. वैज्ञानिकों की मानें तो इंसानी दिमाग के बाद धरती पर सबसे तेज और बुद्धिमान और समझदार जीव डॉल्फिन है. यह जलीय प्राणी न केवल असाधारण दिमागी क्षमता रखता है, बल्कि इसका मुख्य ठिकाना साफ और मीठा पानी होता है. डॉल्फिन अपनी खास क्षमताओं, सामाजिक व्यवहार और याददाश्त के मामले में बाकी सभी जानवरों से कई कदम आगे है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :Dolphin Smartest Animal
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