कुत्ता या हाथी नहीं, ये जानवर है इंसान के बाद सबसे ज्यादा समझदार- साफ पानी इसका ठिकाना

इसके अलावा डॉल्फिन के पास एक बेहद जटिल सामाजिक व्यवस्था होती है. ये आपस में बातचीत के लिए खास तरीके की सीटी का इस्तेमाल करती हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक-दूसरे को बुलाने के लिए अलग-अलग सीटी बजाती हैं, जो कि एक तरह से उनका नाम होता है.