#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

Ranbir Kapoor on Dhoom 4: सालों से रणबीर कपूर के 'धूम 4' में होने की चर्चा चल रही थी. इसी बीच अब रणबीर ने खुद इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वो 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं. वहीं कई सालों से यश राज फिल्म्स की 'धूम 4' में उनकी खबरें सामने आ रही थी और सभी उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए उत्साहित थे. हालांकि अब रणबीर ने खुद इन खबरों पर विराम लगा दिया है और बताया कि वो इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं. 

धम 4 में नहीं हैं रणबीर 

हाल ही में रणबीर अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के लिए सैन डिएगो कॉमिक-कॉन गए, जहां उनके साथ नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और यश भी थे. इसी बीच रिव्यू नेशन के बातचीत में जब कहा कि यश 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में दिखाई देंगे और रणबीर 'धूम 4' में नजर आएंगे. तब रणबीर ने तुरंत इस बात से असहमति जताई और साफ कहा, 'नहीं, मैं फिलहाल 'रामायण' और संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' पर काम कर रहा हूं. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 में रिलीज होगी.'

ये भी पढ़ें: 'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है', 'अलायंस' में हुई हाथापाई, कुशल टंडन पर बरसे निखिल चिनप्पा

2 साल पहले आई रिपोर्ट 

बता दें कि 2024 में एक रिपोर्ट ने दावा किया कि रणबीर आने वाले समय में यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा है. लंबे बातचीत के बाद रणबीर ने फिल्म के लिए हां कही है. वहीं जब हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने रणबीर कपूर की तस्वीर शेयर की, तो सोशल मीडिया पर चर्चा और तेज हो गई. वहीं 2025 में विक्की कौशल के भी 'धूम 4' में होने की खबरें आई, जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. 

फिल्म के बारे में 

वहीं बात करें फिल्म की, तो 2004 में 'धूम' रिलीज हुई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देओल और रिमी सेन जैसे कलाकार नजर आए थे. वहीं 2006 में आए दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे. फिर करीब 7 साल बाद 2013 में इसकी तीसरी किस्त आई और आमिर खान और कैटरीना कैफ ने मुख्य भूमिका निभाई.

ये भी पढ़ें: सलमान खान संग किया डेब्यू, करिश्मा कपूर की बहन बन मिली पहचान, फिर अचानक छोड़ दी एक्टिंग, अब कहां हैं कंचन?

और पढ़ें
Published at : 27 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Dhoom 4 Ramayana Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
आदित्य चोपड़ा की 'धूम 4' का हिस्सा नहीं हैं रणबीर कपूर? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
बॉलीवुड
सलमान खान संग किया डेब्यू, करिश्मा कपूर की बहन बन मिली पहचान, फिर अचानक छोड़ दी एक्टिंग, अब कहां हैं कंचन?
सलमान खान संग किया डेब्यू, करिश्मा कपूर की बहन बन मिली पहचान, फिर छोड़ दी एक्टिंग, अब कहां हैं कंचन?
बॉलीवुड
'उसे गोद लिया गया था...', रिश्तों से मिले धोखे के बाद सदमे में थे राजेश खन्ना, अनीता आडवाणी ने किया खुलासा
'उसे गोद लिया गया था...', रिश्तों से मिले धोखे के बाद सदमे में थे राजेश खन्ना, अनीता आडवाणी ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Box office Collection: 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 30 दिनों में कितना कमाया प्रॉफिट
'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 30 दिनों में कितना कमाया प्रॉफिट
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
स्पोर्ट्स
Mirabai Chanu Statement: लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने किसको दिया इस कामयाबी का श्रेय, जान लीजिए नाम
इंडिया
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
इंडिया
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget