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Moon Recession: पृथ्वी से क्यों दूर होता जा रहा है चांद, क्या है वजह?
Moon Recession: चांद धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं वैज्ञानिक और क्या है इसके पीछे की वजह.
Moon Recession: चांद अरबों सालों से पृथ्वी का सबसे करीबी खगोलीय साथी रहा है लेकिन हर साल यह धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है. वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस बदलाव को महसूस करना मुश्किल है लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 26 Jul 2026 08:24 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion