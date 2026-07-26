चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है. क्योंकि पृथ्वी, चांद के कक्षा की तुलना में तेजी से घूमती है, इस वजह से ज्वारीय बल पृथ्वी से चांद तक ऊर्जा पहुंचाते हैं. इससे चंद एक ऊंची कक्षा में चला जाता है.