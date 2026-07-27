10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल

कॉरपोरेट ऑफिस की नौकरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. इस बार वजह बनी एक युवा HR प्रोफेशनल की Reddit पोस्ट, जिसमें उसने दावा किया कि ऑफिस से तय समय से महज 10 मिनट पहले निकलने पर कंपनी के CEO ने उसे सीधे WhatsApp पर मैसेज कर दिया. यह घटना सामने आने के बाद हजारों लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कर्मचारियों का काम उनके प्रदर्शन से आंका जाना चाहिए, न कि सिर्फ घड़ी देखकर.

ऑफिस से निकलते ही CEO का आया WhatsApp मैसेज

Reddit पर शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक, युवती ने हाल ही में अपनी पहली फुल-टाइम कॉरपोरेट नौकरी शुरू की थी. उसने बताया कि एक दिन वह शाम 5:43 बजे ऑफिस से निकली, जबकि ऑफिस का समय खत्म होने में करीब 10 मिनट बाकी थे. घर पहुंचने से पहले ही उसके WhatsApp पर कंपनी के CEO का मैसेज आया, जिसमें पूछा गया, "आज तुम कितने बजे ऑफिस से निकली?" युवती ने जवाब दिया कि वह 5:43 बजे निकली थी. बाद में उसने इस बातचीत का स्क्रीनशॉट भी Reddit पर शेयर किया और पूछा कि क्या कॉरपोरेट दुनिया में इस तरह कर्मचारियों पर नजर रखना सामान्य बात है.

कर्मचारी ने लगाए दोहरे व्यवहार के आरोप

युवती ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि कंपनी में सभी के लिए एक जैसे नियम लागू होते नहीं दिखे. उसके मुताबिक, काम से जुड़े खर्च का पैसा वापस मिलने में कंपनी ने 17 दिन लगा दिए, जबकि उसने कई बार याद भी दिलाया था. वहीं, उसने दावा किया कि कई वरिष्ठ अधिकारी एक-एक घंटे तक ब्रेक लेते हैं और कुछ कर्मचारी भी लंबे समय तक अपनी सीट से दूर रहते हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता. दूसरी ओर, वह खुद दिनभर मुश्किल से ब्रेक लेती थी और सिर्फ 10 मिनट पहले निकलने पर उससे जवाब मांगा गया.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यूजर्स ने कहा- यह राशन की दुकान का CEO लगता है

पोस्ट वायरल होने के बाद Reddit यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने CEO के व्यवहार को माइक्रोमैनेजमेंट बताया और कहा कि किसी कर्मचारी की मेहनत का आकलन उसके काम और नतीजों से होना चाहिए, न कि कुछ मिनट पहले या बाद में ऑफिस छोड़ने से. एक यूजर ने लिखा...इस तरह से लगाम लगाना ठीक नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कंपनी नहीं राशन की दुकान का मालिक लगता है.

यह भी पढ़ें: CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल