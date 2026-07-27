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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल

10 मिनट पहले ऑफिस छोड़ना पड़ा भारी! CEO के WhatsApp मैसेज ने मचा दिया बवाल

युवती ने बताया कि एक दिन वह शाम 5:43 बजे ऑफिस से निकली, जबकि ऑफिस का समय खत्म होने में करीब 10 मिनट बाकी थे. तभी सीईओ का मैसेज आ गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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कॉरपोरेट ऑफिस की नौकरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. इस बार वजह बनी एक युवा HR प्रोफेशनल की Reddit पोस्ट, जिसमें उसने दावा किया कि ऑफिस से तय समय से महज 10 मिनट पहले निकलने पर कंपनी के CEO ने उसे सीधे WhatsApp पर मैसेज कर दिया. यह घटना सामने आने के बाद हजारों लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कर्मचारियों का काम उनके प्रदर्शन से आंका जाना चाहिए, न कि सिर्फ घड़ी देखकर.

ऑफिस से निकलते ही CEO का आया WhatsApp मैसेज

Reddit पर शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक, युवती ने हाल ही में अपनी पहली फुल-टाइम कॉरपोरेट नौकरी शुरू की थी. उसने बताया कि एक दिन वह शाम 5:43 बजे ऑफिस से निकली, जबकि ऑफिस का समय खत्म होने में करीब 10 मिनट बाकी थे. घर पहुंचने से पहले ही उसके WhatsApp पर कंपनी के CEO का मैसेज आया, जिसमें पूछा गया, "आज तुम कितने बजे ऑफिस से निकली?" युवती ने जवाब दिया कि वह 5:43 बजे निकली थी. बाद में उसने इस बातचीत का स्क्रीनशॉट भी Reddit पर शेयर किया और पूछा कि क्या कॉरपोरेट दुनिया में इस तरह कर्मचारियों पर नजर रखना सामान्य बात है.

My CEO Texted Me for Leaving 10 Minutes Early
by u/InformalViolinist748 in TwentiesIndia

कर्मचारी ने लगाए दोहरे व्यवहार के आरोप

युवती ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि कंपनी में सभी के लिए एक जैसे नियम लागू होते नहीं दिखे. उसके मुताबिक, काम से जुड़े खर्च का पैसा वापस मिलने में कंपनी ने 17 दिन लगा दिए, जबकि उसने कई बार याद भी दिलाया था. वहीं, उसने दावा किया कि कई वरिष्ठ अधिकारी एक-एक घंटे तक ब्रेक लेते हैं और कुछ कर्मचारी भी लंबे समय तक अपनी सीट से दूर रहते हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता. दूसरी ओर, वह खुद दिनभर मुश्किल से ब्रेक लेती थी और सिर्फ 10 मिनट पहले निकलने पर उससे जवाब मांगा गया.

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यूजर्स ने कहा- यह राशन की दुकान का CEO लगता है

पोस्ट वायरल होने के बाद Reddit यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने CEO के व्यवहार को माइक्रोमैनेजमेंट बताया और कहा कि किसी कर्मचारी की मेहनत का आकलन उसके काम और नतीजों से होना चाहिए, न कि कुछ मिनट पहले या बाद में ऑफिस छोड़ने से. एक यूजर ने लिखा...इस तरह से लगाम लगाना ठीक नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कंपनी नहीं राशन की दुकान का मालिक लगता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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