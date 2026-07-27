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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी

Delhi Weather Update: IMD के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में कमजोर मानसून के कारण बारिश का स्तर बेहद कम है. आज भी दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज सोमवार (27 जुलाई) को हल्की से हल्की स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है, लेकिन इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. हालांकि, विभाग ने आने वाले मंगलवार और बुधवार के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. 

IMD के अनुसार, रविवार (26 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 85 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 61 प्रतिशत रहा. 

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पिछले 24 घंटो में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों में दिन के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. 

आज दिल्ली में छाये रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग ने आज सोमवार (27 जुलाई) को आसमान में बादल छाये रहने का अनुमान लगाया है. आज शहर में सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 20-30 किमी/घंटा रहेगी और झोंकों के साथ यह 40 किमी/घंटा तक जा सकती है. रात के समय भी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. 

 अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

IMD ने 28 (मंगलवार) और 29 जुलाई (बुधवार) के लिए दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. 

अगले 7 दिनों में  अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार

विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद अगले 7 दिनों में दिल्ली में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. विभाग के अनुसार. 30 जुलाई तक शहर में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने का अुनमान है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 27 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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