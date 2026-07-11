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E20 Petrol: ब्राजील में E27, अमेरिका में E15... भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी बिकता है एथेनॉल वाला पेट्रोल
E20 Petrol: भारत अब एथेनॉल मिश्रित ईंधन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल और कौन से देश करते हैं.
E20 Petrol: जैसे-जैसे भारत E20 पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है कई गाड़ी मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या एथेनॉल मिश्रित ईंधन सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
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Published at : 11 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :E20 Petrol Ethanol Blending Brazil E27
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