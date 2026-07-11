ब्राजील के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड एथेनॉल ईंधन कार्यक्रमों में से एक है. यहां सामान्य पेट्रोल में लगभग 27 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. इसी के साथ खास तौर पर डिजाइन की गई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां शुद्ध एथेनॉल पर चल सकती हैं. इससे यह देश बायोफ्यूल अपनाने के मामले में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है.