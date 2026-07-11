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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजE20 Petrol: ब्राजील में E27, अमेरिका में E15... भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी बिकता है एथेनॉल वाला पेट्रोल

E20 Petrol: ब्राजील में E27, अमेरिका में E15... भारत ही नहीं दुनिया के इन देशों में भी बिकता है एथेनॉल वाला पेट्रोल

E20 Petrol: भारत अब एथेनॉल मिश्रित ईंधन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल और कौन से देश करते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Jul 2026 03:39 PM (IST)
E20 Petrol: भारत अब एथेनॉल मिश्रित ईंधन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस तरह के पेट्रोल का इस्तेमाल और कौन से देश करते हैं.

E20 Petrol: जैसे-जैसे भारत E20 पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है कई गाड़ी मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या एथेनॉल मिश्रित ईंधन सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

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ब्राजील के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड एथेनॉल ईंधन कार्यक्रमों में से एक है. यहां सामान्य पेट्रोल में लगभग 27 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. इसी के साथ खास तौर पर डिजाइन की गई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां शुद्ध एथेनॉल पर चल सकती हैं. इससे यह देश बायोफ्यूल अपनाने के मामले में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है.
ब्राजील के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड एथेनॉल ईंधन कार्यक्रमों में से एक है. यहां सामान्य पेट्रोल में लगभग 27 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. इसी के साथ खास तौर पर डिजाइन की गई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां शुद्ध एथेनॉल पर चल सकती हैं. इससे यह देश बायोफ्यूल अपनाने के मामले में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है.
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अमेरिका में सबसे आम ईंधन E10 है. इसी के साथ कई राज्यों में इसके अनुकूल गाड़ियों के लिए E15 भी मौजूद है. फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां E85 का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.
अमेरिका में सबसे आम ईंधन E10 है. इसी के साथ कई राज्यों में इसके अनुकूल गाड़ियों के लिए E15 भी मौजूद है. फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां E85 का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.
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E10 मिश्रण को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत अब E20 पेट्रोल की उपलब्धता को बढ़ा रहा है. इस पहल का मकसद कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और गन्ना व मक्का जैसी फसलों से बनने वाले एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है.
E10 मिश्रण को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत अब E20 पेट्रोल की उपलब्धता को बढ़ा रहा है. इस पहल का मकसद कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और गन्ना व मक्का जैसी फसलों से बनने वाले एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है.
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जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड जैसे कई यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर E10 पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ पुरानी गाड़ियों के लिए E5 भी उपलब्ध है.
जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड जैसे कई यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर E10 पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ पुरानी गाड़ियों के लिए E5 भी उपलब्ध है.
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चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने, ईंधन सुरक्षा को बेहतर करने और साफ-सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई प्रांतों और बड़े शहरों में E10 पेट्रोल को शुरू किया है.
चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने, ईंधन सुरक्षा को बेहतर करने और साफ-सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई प्रांतों और बड़े शहरों में E10 पेट्रोल को शुरू किया है.
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अलग-अलग देशों के टेक्नोलॉजी, ईंधन नीति और कृषि संसाधनों के आधार पर एथेनॉल के अलग-अलग प्रतिशत का इस्तेमाल किया जा रहा है.
अलग-अलग देशों के टेक्नोलॉजी, ईंधन नीति और कृषि संसाधनों के आधार पर एथेनॉल के अलग-अलग प्रतिशत का इस्तेमाल किया जा रहा है.
Published at : 11 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol Ethanol Blending Brazil E27

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