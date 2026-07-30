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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लगातार उठा रहे कदम', एंटी पेपर बिल पास के बाद PM मोदी का जारी Video

'लगातार उठा रहे कदम', एंटी पेपर बिल पास के बाद PM मोदी का जारी Video

देश के दोनों सदनों में 30 जुलाई को एंटी पेपर लीक से जुड़ा अहम बिल पास हो गया है. इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में देर रात इंस्टा वीडियो संदेश जारी किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Jul 2026 11:02 PM (IST)
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देश के दोनों सदनों में 30 जुलाई को एंटी पेपर लीक से जुड़ा अहम बिल पास हो गया है. इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में देर रात इंस्टा वीडियो संदेश जारी किया है. पीएम मोदी ने अपने नए वीडियो में कहा है कि हर राज्य पेपर लीक से परेशान है. पेपर लीक करने वाली गैंग पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. दोनों सदनों में कठोर कानूनों और प्रावधानों वाले बिल को पास कर दिया है. संसद में ऐसा बिल पास किया गया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है. 

 

 
 
 
 
 
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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:49 PM (IST)
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