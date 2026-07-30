एक्सप्लोरर
'लगातार उठा रहे कदम', एंटी पेपर बिल पास के बाद PM मोदी का जारी Video
देश के दोनों सदनों में 30 जुलाई को एंटी पेपर लीक से जुड़ा अहम बिल पास हो गया है. इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में देर रात इंस्टा वीडियो संदेश जारी किया है.
देश के दोनों सदनों में 30 जुलाई को एंटी पेपर लीक से जुड़ा अहम बिल पास हो गया है. इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में देर रात इंस्टा वीडियो संदेश जारी किया है. पीएम मोदी ने अपने नए वीडियो में कहा है कि हर राज्य पेपर लीक से परेशान है. पेपर लीक करने वाली गैंग पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. दोनों सदनों में कठोर कानूनों और प्रावधानों वाले बिल को पास कर दिया है. संसद में ऐसा बिल पास किया गया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है.
View this post on Instagram
अपडेट जारी है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'लगातार उठा रहे कदम', एंटी पेपर बिल पास के बाद PM मोदी का जारी Video
इंडिया
बेंगलुरु में पिता बना हमलावर! कॉलेज कैंपस में बेटी पर चाकू से किया अटैक
इंडिया
NEET UG काउंसलिंग 2026 में बड़े बदलाव, छात्रों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं
इंडिया
चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर
Advertisement
इंडिया
10 Photos
अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन
Advertisement