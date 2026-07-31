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दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग

Delhi Weather: IMD के अनुसार, गुरुवार (28 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 31 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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दिल्ली में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से सुहावना बना हुआ है, लेकिन दिन के समय में गर्मी थोड़ा परेशान कर रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि अगले 7 दिनों में शहर के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसके अलावा IMD ने शुक्रवार (31 जुलाई) के लिए हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 

IMD के अनुसार, गुरुवार (30 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 91 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 67 प्रतिशत रहा.

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पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हुई वृद्धि

दिल्ली में दिन के दौरान कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जबकि पालम में 4:00 बजे के करीब हवा की गति 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

आज बूंदाबांदी की संभावना

IMD के अनुसार, आज शुक्रवार (31 जुलाई) को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.  दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की बारिश की संभावना है.  हालांकि, इस इलाके में उमस बनी रह सकती है जो लोगों को परेशान कर सकती है. 

इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान आसमान में आमतौर पर छाये रह सकते है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 31 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
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