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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?

विपक्षी गठबंधन के कई घटक दलों के सदस्यों के सदन से वॉकआउट के बीच राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया. लोकसभा ने बुधवार को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 31 Jul 2026 07:40 AM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' के संसद में पारित होने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत निवारक के रूप में उभरेगा, जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करके देश के युवाओं की आकांक्षाओं को खतरे में डालते हैं.

अमित शाह ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'मोदी सरकार ने आज संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.'

उन्होंने कहा कि नया कानून उन अपराधों के खिलाफ सबसे कड़ा कदम साबित होगा, जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करके देश के युवाओं की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाते हैं. शाह ने कहा, 'योग्यता आधारित प्रणाली से छेड़छाड़ की कोशिश करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधानों वाला नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि युवा अपने सपनों को पूरा कर सकें.'

विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में बिल पास

विपक्षी गठबंधन के कई घटक दलों के सदस्यों के सदन से वॉकआउट के बीच राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया. लोकसभा ने बुधवार को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था.

ये भी पढ़ें- एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद PM मोदी ने जारी किया Video, जानें क्या बोले?

पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 5 साल की सजा

नए कानून के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों को कम से कम पांच साल से अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना होगा. इसके साथ ही उन पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. संगठित अपराध के मामले में विधेयक में कम से कम सात साल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के बाद अभिजीत दीपके ने भी मांगा अमित शाह का इस्तीफा, कहा- 'बल प्रयोग का...'

 

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Anti Paper Leak Bill LOK SABHA AMIT SHAH
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