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Water Snake: क्या पानी वाले सांपों में भी होता है जहर, इंसान को काट लें तो क्या होगा?
Water Snake:कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी के सांप काफी ज्यादा जहरीले होते हैं. आइए जानते हैं इस बात में कितना सच है.
Water Snake: पानी के सांप अक्सर कई सारे मिथक से घिरे रहते हैं. कई लोग ऐसा मानते हैं कि पानी में पाया जाने वाला सांप काफी ज्यादा जहरीला होता है. असल में खतरा पूरी तरह से प्रजाति पर निर्भर करता है. आइए जानते हैं पानी के सांपों के बारे में और जानकारी.
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Published at : 07 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :Snake Bite Water Snake Sea Snake
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