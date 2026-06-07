पानी के सांप अलग-अलग प्रजाति के होते हैं. आमतौर पर तालाब, नहरों और नदियों में देखे जाने वाले ज्यादातर मीठे पानी के सांप बिना जहर के होते हैं. वहीं महासागरों में पाए जाने वाले ज्यादातर समुद्री सांपों में काफी ज्यादा जहर होता है.