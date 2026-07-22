अब जिम्बाब्वे भी दिखा रहा है आंख... T20 सीरीज से पहले सिकंदर रजा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी

भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज को लेकर फैंस रोमांचित है, अब पहले मैच पर सभी की नजरें होंगी क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 6 टी20 हारकर आ रही है. इंग्लैंड से पहले आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने क्लीन स्वीप किया था, ऐसे में जिम्बाब्वे के तेवर भी बदले हुए हैं. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के बयान में ये साफ नजर आया, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया कि इस सीरीज टीम इंडिया जीतने की मजबूत दावेदार है.

श्रेयस अय्यर के कप्तानी संभालने के बाद से टीम इंडिया T20 में एक भी मैच नहीं जीत पाई है. 7 मैचों के बाद भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत की कोशिश में होगा. भारत आयरलैंड जैसी टीम से हारी, जिसके बाद जिम्बाब्वे के हौसलें भी बुलंद है. सिकंदर रजा ने साफ कहा कि सीरीज जीतने के दोनों टीमों के पास बराबर मौके हैं.

क्या बोले जिम्बाब्वे के कप्तान

सिकंदर रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीतने के बराबर मौके होंगे. एक बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूं कि यह सीरीज बहुत रोमांचक होगी, क्योंकि जिम्बाब्वे लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहा है."

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इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था. कोलंबो में हुए उस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 23 रनों से जीत दर्ज की थी, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था. इस साल टीम ने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी मुकाबले जीते हैं.

सिकंदर रजा ने कहा, "दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने के बराबर मौके हैं. टीम इंडिया अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिम्बाब्वे में भी कुछ बदलाव हुए हैं. मुझे नहीं लगता है कि भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज एकतरफा होगी.

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IND vs ZIM T20 सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला टी20 23 जुलाई को, दूसरा 25 और तीसरा 26 जुलाई को होगा. तीनों मैच हरारे में शाम 4:30 बजे (भारतीय समयनुसार) से शुरू होंगे.